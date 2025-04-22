CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma, şüpheli ifadeleriyle sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmasında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Çelik, savcıya verdiği ifadesinde, Ekim 2023'ten beri CHP İstanbul İl Başkanı olduğunu belirterek, hakkındaki tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Kurultay öncesinde Özgür Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığına ilişkin tanık beyanını reddeden Çelik, tanık Hatip Karaaslan'ı tanımadığını, tanığın iddialarının soyut ve asılsız olduğunu öne sürdü.

Çelik, ifadesinde şunları kaydetti:

"Erkan Çakır isimli şahıs ile tanışıklığım şu şekilde olmuştur, kurultaydan birkaç gün önce, Ankara'da olduğum sırada kendisi beni arayarak, Muş il gençlik kolları başkanı olduğunu, Iğdır il başkanı ile birlikte benimle görüşme talebi olduğunu iletmiştir. Ben de yeni seçilmiş bir il başkanı olarak mevkidaşım Iğdır il başkanının talebi olduğunu düşünerek randevu verdim. Otele yanında birkaç kişi ile geldiğinde kendisi ve yanındakileri ilk kez gördüm ve tanıştım. Erkan Çakır gelir gelmez Iğdır il başkanını sordum, Iğdır il başkanının işi olduğunu ve gelmediğini söyleyince, orada bulunan diğer partililer ile rutin sohbetime devam ettim. Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada, otelin bir toplantı odasında gerçekleşti. Yanında gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu. O esnada kalabalık bir masada fotoğraf çekildi ve kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim."

Aynı gün otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la da görüştüğünü, burada kurultay sürecine yönelik konuştuklarını aktaran Çelik, Yeşiltaş'ın da kendisi gibi Sivaslı olduğu için genellikle hemşehrilik ilişkileri üzerine sohbet ettiklerini söyledi.

"Delegelere telefon hediye edildiğini duymadım, görmedim"

CHP'de mahalle delege seçimlerinden kurultaya kadar çok sayıda parti içi yarışlar gördüğünü, kongrelerde aday olduğunu, çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatan Çelik, ifadesine şöyle devam etti:

"Soruşturma konusu döneme ilişkin benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan CHP'li belediye ve iştiraklerinde işe başlayan bir yakınım yoktur. Benim, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegelerine para veya benzeri bir menfaat temin edildiğine ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Delegelere telefon veya benzeri elektronik bir cihazın hediye edildiğini duymadım, görmedim. Bu tür iddialar iftira mahiyetinde, gerçek dışı beyanlardır."

Çelik, soruşturmanın "takipsizlik" kararı verilerek sonlandırılmasını talep etti.

"Kendi özgür irademle Özgür Özel'i destekledim"

Şüpheli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda İzmir Delegasyonunda "kurultay delegesi" olarak oy kullandığını belirtti.

Tugay, hakkında Özgür Özel lehine delegelere maddi menfaat sağladığına ilişkin ifade veren tanık Hatip Karaaslan'la özel tanışıklığının bulunmadığını, tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

CHP kurultayı sırasında da Karaaslan'la bir irtibatının olmadığını öne süren Tugay, şunları kaydetti:

"Encümen üyesi olduğum Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2023'teki kurultay tarihinden önce Mardin'de genel kurul toplantısı vardı. Toplantı nedeniyle Mardin'e gittim. Biz gittiğimiz şehirlerde oradaki il başkanları ve parti yönetimini ziyaret ediyorduk. Ben de il başkanlığı ziyareti sırasında tanığın ifadesinde geçen Mehmet Kılıçarslan ile tanıştım. Ancak kesinlikle kurultay sırasında herhangi bir kişiyi desteklemesi için maddi teklifim söz konusu değildir. Bu iddialar asılsızdır. İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'i de gıyaben tanıyorum. Kurultay tarihinden önce kendisiyle herhangi bir yüz yüze görüşmem yoktur. Ancak yakın zamanda kendisiyle tanıştım. Özkan Tice'yi İzmir'in siyasetçisi ve kurultay delegesi olması nedeniyle tanırım. Kurultaydan önce kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Bildiğim kadarıyla da kendisi kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiştir. Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımam. Kendisiyle hiçbir görüşmem ve bağlantım yoktur. Ben kurultay sırasında kendi özgür irademle Özgür Özel'i destekledim. Ancak bu konuda başkalarına Özel'i desteklemesi için herhangi bir teşvikte bulunmadım. Ancak fikirlerimi başkalarıyla paylaştım."

Karaaslan'ın, hakkındaki "CHP kurultayında para ve menfaat karşılığı oy temin edilmesine aracılık etti" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savunan Tugay, "Beyan asılsızdır, haksızdır, dayanaksızdır, iftiradır. Karaaslan hakkında söz konusu iftira fiili sebebiyle şikayet, dava ve en geniş manada diğer kanun yolu haklarımı saklı tutuyorum. Benim atılı suçla hiçbir ilgim ve bağlantım yoktur." ifadelerini kullandı.