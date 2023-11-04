CHP'nin 38. Olağan Kurultayı… Kılıçdaroğlu, Kurultayın Açılış Konuşmasını Yaptı: "Dünyada 100 Yaşını Dolduran Ender Partilerdeniz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay’ın açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, “100 Yaşımızı doldurduk. Dünyada 100 yaşını dolduran ender partilerdeniz. Çünkü, bizim partimizi kuran kişi dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir. O kişinin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür” dedi. Kurultay'ın Divan Başkanlığı'na oybirliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN – GÜLARA SUBAŞI / Kamera: ÜNAL AYDIN – MEHMET MEHMETLİOĞLU – ONUR BİNGÖL / Fotoğraflar: TÜMAY BERKİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'ın açılış konuşmasını yaptı. Kılıçdaroğlu, "100 Yaşımızı doldurduk. Dünyada 100 yaşını dolduran ender partilerdeniz. Çünkü, bizim partimizi kuran kişi dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir. O kişinin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi. Kurultay'ın Divan Başkanlığı'na oybirliğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile Ankara Spor Salonu'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yaptı.

YAKASINDA, "GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK" KOKARTI İLE KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin tutuklu gazeteci Tolga Şardan'a destek için hazırladığı ve kurultayı takip eden gazetecilerin yakalarına taktığı, üzerinde "Gazetecilere Özgürlük" yazan kokartı taktı.

Kılıçdaroğlu, "100 Yaşımızı doldurduk. Dünyada 100 yaşını dolduran ender partilerdeniz. Çünkü, bizim partimizi kuran kişi dünya siyaset tarihine altın harflerle yazılan bir kişidir. O kişinin adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra kurultay gündeminin bir ve ikinci maddelerini okudu. Kılıçdaroğlu, "Hepinizi, tümünüzü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, hayatını yitiren CHP'liler, gazilerimiz ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum" dedi. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra gündemin "Başkanlık Kurulu seçimi" maddesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanlığına aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi okudu. Kılıçdaroğlu; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından imzalanan dilekçeyi, delegelerin oylarına sundu. İmamoğlu, oybirliği ile Kurultay'ın divan başkanlığına seçildi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu kürsüye davet etti.