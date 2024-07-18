Üye Girişi
Haberler

CHP Eğitim Maratonu'nda Eğitim Sorunlarına Dikkat Çekti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'nin düzenlediği Eğitim Maratonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin temel sorununun eğitim olduğunu belirtti. Özçağdaş, 22 yıllık iktidarın eğitimi yapboz tahtasına dönüştürdüğünü ve Milli Eğitim Bakanı'nın sıkışmış durumda olduğunu ifade etti. Ayrıca, üniversitelerde yeterli öğretim üyesi olmadığını, nitelikli eğitim ve akademik özgürlüklerin olmadığını vurguladı.

(ANKARA ) - CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Eğitim Maratonu'nda konuşan Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, "Eğitim, Türkiye'nin temel sorunu. Bugüne kadar eğitimi yapboz tahtasına dönüştürmüş 22 yıllık bir iktidar var" dedi.

CHP'nin eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek için Anıt Park'ta halka açık düzenlediği, 24 saat sürecek Eğitim Maratonu başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı Eğitim Maratonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş da Türkiye'deki eğitim sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Eğitim, Türkiye'nin temel sorunu. Kendilerinin yaratmış oldukları büyük ekonomik bunalım ile birlikte geleceğe dair en büyük eş sorun da eğitim olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla birlikte çalıştığımız öğretim üyelerimizle, sendika temsilcilerimizle, akademisyenlerimizle ne yapalım diye düşünürken, 24 saatlik bir eğitim maratonu yapmaya karar verdik. 24 saat boyunca burada olacağız, çalışacağız.

"Milli Eğitim Bakanı çok sıkışmış durumda"

Sayın Milli Eğitim Bakanı çok sıkışmış durumda çünkü gerçekten bugüne kadar eğitimi yapboz tahtasına dönüştürmüş 22 yıllık bir iktidar var. Şu anda Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olan Bakan, daha 1 yıl öncesinde Bakandı ve okul öncesi çocuklarımıza yemek vermişti. Bu Bakan, ilk iş olarak o çocukların yemeğini ellerinden aldı. 11 Nisan 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkıp dedi ki 'mülakatı kaldırıyoruz'. 12 Mayıs 2023'te Mahmut Özer, bu soru üzerine artık 'mülakat yapılmayacak' dedi. Bu Bakan, şimdi mülakatı getirdi. Dolayısıyla hiçbir yönü olmayan, Milli Eğitim stratejisi olamyan, öğretmen yetiştirme politikası olmayan Bakanlık, 2 yıldır tamamen yepyeni bir hatta doğru gitmeye çalışıyor.

Sayın Bakan, çok sıkışmış olduğu için gerek Öğretmenlik Mesleği Kanunu gerek müfredatla ilgili konularda 1940-1930'ları referans veriyor. Biz de her açıklamamızda eğitim bilimleri perspektifinden Bakan'ın yanlışlarını ortaya koyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Danıştay'a iki başvurumuz oldu; birisi mülakatların durdurulması için, bir diğeri de geçen hafta yine 20 civarında 20 milletvekilimizle yaptığımız açıklamayla Danıştay'da 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin durdurulması için açtığımız dava var.

"Üniversitelerde yeterli öğretim üyesi yok, nitelikli eğitim yok, akademik özgürlükler yok"

AK Parti'nin bu ülkeye verdiği en büyük zararlardan biri; nitelikli eğitimin ancak satın alınabilir hale gelmiş olmasıdır. Eğitim, bir ülkenin uzun vaadeli yapabileceği en büyük yatırım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çocuklar geleceğimizdir, onları en iyi şekilde yetiştirmek bizim görevimizdir' demiştir. Türkiye'de 207 üniversite var. Neredeyse her yere üniversite açıldı. Fakat üniversiteler apartman üniversitesi. Yeterli öğretim üyesi yok, nitelikli eğitim yok, öğrencilerin sorununu duyan yok ve akademik özgürlükler yok."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Suat Özçağdaş Türkiye Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

 Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı

9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title