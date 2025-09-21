Haberler

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Belirlendi

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan Özgür Özel, mevcut PM ve YDK listesini büyük oranda koruyarak yeni üyeleri belirledi. Blok listeyle yapılan seçim sonuçları açıklandı.

(ANKARA) - CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belli oldu. Blok listeyle yapılması kararlaştırılan seçimlerde Genel Başkan Özgür Özel, mevcut PM ve YDK listesini büyük oranda korudu. PM ve YDK'dan birer üye değişti. Parti Meclisi listesinde yurtdışında olan Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın yer aldı. Çankaya İlçe Başkanı olduğu için YDK'daki görevinden ayrılan Ali Balta yerine ise Edirne İl Başkanlığını yürüten Harika Taybıllı geldi.

CHP'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçim sonuçları açıklandı. Blok listeyle yapılan seçimde, 6 Nisan'da göreve gelen PM ve YDK'da birer üye değişti. Oy kullanan delege sayısı 878 iken, 815 geçerli oy kullanıldı. Yurtdışında olan Hakan Uyanık yerine Sercan Çığgın Parti Meclisi üyesi olurken, Çankaya İlçe Başkanı olduğu için YDK'daki görevinden ayrılan Ali Balta yerine ise Edirne İl Başkanlığını yürüten Harika Taybıllı Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine geldi.

Blok listeyle yapılan Parti Meclisi seçimlerinde Özel'in listesinde bulunan isimler 789 ile 801 arasında değişen oylar aldı. Yüksek Disiplin Kurulu'nda ise Özel'in listesi 807 ile 810 arasında değişen oylar aldı.

