CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda Birlik Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi için her ne kadar olağanüstü kurultay da olsa birliğimizin ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Bulut, şunları kaydetti:

"Bugün 22'nci Olağanüstü Kurultay. Bu dönem içerisinde ikinci olağanüstü kurultayı yaptık. Eğer tüzük kurultayını sayarsak üçüncü. Tabi bu delegelerin talebiyle oluşan bir kurultay ama dışarıdan bir baskı sonucu delegelerin reaksiyonuyla yapılıyor. Yani burada aslında bir yeni yönetim seçimi ya da delegelerin bir hoşnutsuzluğu - tüzükteki madde için söylüyorum - böyle bir durum değil. İktidarın özellikle saray yönetiminin parti içerisinde huzursuzluğa, parti içerisinde işte bölünmüşlük algısını yaratmak üzere yargı kanalıyla yaptığı bir baskının sonucu. Burada da yani diğer olağanüstü kurultayda olduğu gibi burada da birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi için her ne kadar olağanüstü kurultay da olsa birliğimizin ve beraberliğimizin bir göstergesi olarak sonuçlanacak. Tek liste olacak. 1127 delege oy kullanacak. Bu delegelerin içerisinde İstanbul yok. Ayrıyeten de oy kullanırken de doğal delegeler olmayacak. Yani hiçbir tartışmaya mahal bırakmamak için bu kurultayda en ince şekilde dokuyarak geldik. Yani yarın herhangi bir yargı konusu olmasın diye burada yapacağımız kurultayla birlikte aslında o tartışmalara da son vermek istiyoruz. Mutlak butlan, yok kayyum atanacak, yok çağrı heyeti atanacak. Bunların hepsine ilişkin ve aslında bir yasal zeminde oluşmuş oluyor. Yani mahkemede var olan konular da bu kurultaydan sonra anlamını yitiriyor."