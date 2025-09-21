Mahmut Tanal: Demokrasi İçin Çok Partili Hayat Şart

Haber : İleyda ÖZMEN / Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Siyasi iktidar şunu yapmaya çalışıyor: Türkiye'de tek partili hayatı kurmaya çalışıyor, çok partili hayattan uzaklaşıyor. Yani demokrasi için çok partili hayat, olmazsa olmazımızdır" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Tanal, şöyle konuştu:

"Aslında AKP'nin bize kurduğu kumpasları aşa aşa iktidara geliyoruz. Bu Olağanüstü Kurultayı dava eden, davanın arkasında olan AKP iktidarı vardır. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar 'Biz bunun içinde değiliz' dese de ilgisi, alakası yok. Kimin işine yarıyor bu olaylar? Parti, sürekli birinci parti konumunda, Türkiye'de yükselişte. 'Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iç kavga var' algısını yaratmak için AKP destekli açılan davalardır. Bu kumpasların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi, engelleri aşağı aşağı iktidara geliyor.

Netice itibarıyla Ekrem İmamoğlu 15 milyon 500 bin insan tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmiş ve halkın gönlüne taht kurmuş. İlerideki seçimlerde, cumhurbaşkanlığını kazanacak olan adayımızdır. Siyasi iktidar, Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için şu anda kumpaslarla cezaevine atmış durumdadırlar. Bu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik olan davaların hepsi siyasidir, hiçbirisi hukuki değil. Aslında normal iklim koşullarında olmuş olsa bunların hiçbirisi, tutuklamayı gerektiren hususlar değil.

Yani şu anda siyasi iktidar şunu yapmaya çalışıyor: Türkiye'de tek partili hayatı kurmaya çalışıyor. Çok partili hayattan uzaklaşıyor. Yani demokrasi için çok partili hayat, olmazsa olmazımızdır."