CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı İptal Talebi Reddedildi

(ANKARA) - Çankaya İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin talebi reddetti. Kararda, CHP tarafından bahse konu kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin Başkanlığa teslim edildiği, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı bildirildi.

CHP'nin Ankara'daki delegelerinden Şahin Kurt, CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı duyurulan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na 15 Eylül'de başvurdu.

Şahin Kurt başvurusunda, 38. Olağan Kurultay'ın "mutlak butlanla sakatlanmış olması nedeniyle mevcut Genel Başkan ve yönetiminin yok hükmünde bulunması ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığını" savunarak, 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultayın yapılmasına itiraz etti.

"Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği" öne sürüldü

Dilekçede, "CHP Tüzüğü'nün 48. maddesinde öngörülen ve imza veren delegelere imzalarını çekebilme olanağı veren 15 günlük süre tamamlanmadan başvuru yapıldığı, 39. Olağan Kurultay takvimi başlatıldıktan sonra olağanüstü kurultay kararı alma yetkisinin yalnızca Merkez Yönetim Kuruluna ait olmasına rağmen bu yetkinin Genel Başkan tarafından gasp edildiği, Olağanüstü Kurultay çağrısına dayanarak teşkil ettiği ileri sürülen başvuru kapsamında ilgili seçim kuruluna kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarının teslim edilmediği, kurultay kararı alındıktan sonra dahi delegeler üzerinde baskı kurulmak suretiyle imza toplanmaya devam edildiği ve karar tarihinden sonraki imzaların da geçerli kabul edimeye çalışıldığı, İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin mahkeme kararıyla görevden alınmış kurultay delegelerinin hukuken imza verme yetkililerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiği" iddia edildi.

İlçe seçim, kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini bildirdi

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Ş.K'nın talebini reddetti. Kurul, CHP tarafından bahse konu kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin başkanlığa teslim edildiğini, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İlçe Seçim Kurulu kararları kesin

2820 sayılı Kanun'un ilgili maddesi, siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanını görevlendiriyor. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların bir üst kurul olan il seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenme yetkisi ve görevi bulunmuyor. Ancak itiraz ve şikayete konu hususların "tam kanunsuzluk" halini oluşturması durumunda Yüksek Seçim Kurulunca itiraz ve şikayetler esastan incelenip kesin olarak karara bağlanıyor.