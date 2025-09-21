CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı 'Darbeye ve Kayyıma Hayır' Sloganı ile Başladı

(ANKARA) - CHP'nin "Darbeye ve Kayyıma Hayır" sloganıyla toplanan 22'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultay Divan Başkanlığı'na Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı "Darbeye ve Kayyıma Hayır" temasıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Bin 127 kayıtlı delegenin bulunduğu Kurultay salonuna CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 10.00 sıralarında geldi.

Kurultay salonunda kurultayın teması olan "Darbeye ve Kayyıma Hayır" yazılı görseller yer aldı. Salonda "Silivri Zindanı" yazılan bölümde, tutuklu Beledye Başkanları ve siyasetçilerin fotoğrafları yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel salonda iki yanına eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın oturdu. Çetin'in hemen yanında ise bir süre önce CHP'ye dönen eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yer aldı. CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurultaya katılmadı.

Özel, "Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanlarım değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelmiş CHP'nin değerli delegeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. 22. Olağanüstü Kurultayımız 21 Eylül 2025 sabah saat 10'a çağrılıdır. Bugün saat 09.40 itibariyle toplantıyı açmak gerek imza hazirun sayımız gerekenin çok üzerinde bir şekilde toplanmıştır. Kurultayımızı açıyorum" dedi. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın ardından Özel, daha sonra Kurultayın Divan Başkanlığı için önerilen Grup Başkanvekili Murat Emir için oylama yaptırdı. Emir oy birliğiyle Divan Başkanı olarak seçildi. Murat Emir konuşma yapıyor.