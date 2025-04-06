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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başladı

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partilerinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın birlik ve dayanışma vurgusuyla başladığını açıkladı. Kurultayın, 'İrade Milletindir' temasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber : Erva GÜN / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Bugünkü kurultayımız birlik, beraberlik ve dayanışmamızı gösterme kurultayıdır. Partimiz, bu kurultaydan daha da güçlenerek çıkacaktır" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Suiçmez, "Bugünkü kurultayımız birlik, beraberlik ve dayanışmamızı gösterme kurultayıdır. Bu duygularla en iyi şekilde bir kurultayın geçeceğini düşünüyoruz. Partimiz, bu kurultaydan daha da güçlenerek çıkacaktır" diye konuştu.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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