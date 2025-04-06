CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı: Hukuksuzluklara Karşı Kenetlenme Mesajı

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın "tam anlamıyla bir mesaj kurultayı" olduğunu söyleyerek, "CHP'ye karşı geliştirilmiş olan hukuk kumpasları, hukuksuzluk dalgasına karşı CHP'nin bir kenetlenme ve birlikte oluş mesajıdır. O mesajın çok güçlü bir şekilde verileceği kanaatindeyim" dedi.

Uzun, "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplanan CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Bir süre önce Demokrat Parti'den CHP'ye geçen Uzun, şunları söyledi:

"Benim CHP'deki ilk kurultayım. Ben salonun dışından içine kadar büyük bir coşku, kenetlenme, mesaj verme duygusunu burada hissettim. Benim açımdan bu kurultay CHP'nin yeni bir yönetim ekibinin, yeni bir yönetim organının seçimi için yapılmış bir kurultay değil. Bu kurultay tam anlamıyla bir mesaj kurultayıdır. Ne mesajıdır o? CHP'ye karşı geliştirilmiş olan hukuk kumpasları, hukuksuzluk dalgasına karşı CHP'nin bir kenetlenme ve birlikte oluş mesajıdır. O mesajın çok güçlü bir şekilde verileceği kanaatindeyim. Sayın Genel Başkanın konuşması da aynı şekildeydi. Benim gördüğüm diğer katılımcıların, delegelerin, dışarda delege olmayan partilililerin de aynı mesajı, yani bu hukuksuzluk dalgası karşısında güçlü bir kenetlenme mesajının çıkacağını düşünüyorum.

Bu bir mesaj kurultayıdır. Hem Cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanmasına karşı güçlü bir ses, güçlü bir mesaj kurultayıdır. Bu kurultaydan önce başlatılmış olan 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' kampanyası için de bugünkü kurultay ciddi bir adımdır. Buradan çıkacak ses ve birlikte mesaj o kampanyayı da çok daha güçlendirecektir. Asıl mesele odur. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının özgür bir şekilde bir an evvel Cumhurbaşkanlığı yarışına katılımının sağlanmasıdır. Bu kurultayla da bunun ivmelenmesi beklenmektedir. Mesele sadece CHP açısından değil bütün Türkiye açısından bir demokrasi meselesidir. Demokrasiye karşı girişilmiş hukuksuzluk hamleleri karşısında CHP ciddi ve birlikte, hep beraber güçlü bir mesaj vermek durumundadır. Bu mesajı bu kurultayda da vermiştir. Bundan önceki Saraçhane sürecinde zaten bu mesaj verilmişti. Şimdi aynı mesaj daha güçlü bir şekilde veriliyor ve bunun sonunda Türkiye'yi bir erken seçim gündemine bu kurultayla da birlikte sokacaktır diye düşünüyorum. Bütün amaç budur. Seçim sandığının bir an önce Türkiye'nin önüne gelmesi için çaba sarf edilecektir."