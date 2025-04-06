CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı... Burhanettin Bulut: "Tabiri Yerindeyse, Cumhuriyet Halk Partisi Dövüldükçe Güçleniyor"

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Uğur DEMİRCİ

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Tabiri yerindeyse, Cumhuriyet Halk Partisi dövüldükçe güçleniyor. Toplum da aynı şekilde ne zaman bir haksızlık olsa o haksızlığa karşı birleşti. İstanbul seçimleri bunun bir örneğidir. Tepki demokrasiye, memlekete ilişkin" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

"Televizyonda gazeteci tanımıyla bazı arkadaşlarımız savcıdan daha önce savcı dosyalarını açıklıyor, bir kısmı tabii yalan dolan ama bir kısmı da gerçek olabiliyor. Bu tartışmaların artık son bulmasını talep ediyoruz. Bu yüzden de çok hızlı bir olağanüstü kongre olağanüstü kongre kararı alındı. Çok hızlı bir şekilde elimizde olan imkanlarla bu kurultayı düzenledik. Ama kurultay aynı Saraçhane'de, Maltepe'de, ön seçimde, imza kampanyasında olduğu gibi inanılmaz bir ilgi görüyor. Sadece bugün burada partililer yok. Bu partiye oy vermiş, vermemiş epey bir insan kurultayda geliyor, burayı gözlemliyor. Gerek genel başkanımızın verdiği mesaj, gerek katılımcıların çokluğu, hemen ardına burada yapılacak miting bize Saraçhane'de, Maltepe'de, ön seçimde, imza kampanyasında verdiği gücü, enerjiyi verdi.

"Bu korku ikliminin yaratıldığı bu dönemde bu kalabalık bizi güçlendiriyor"

Tabiri yerindeyse, Cumhuriyet Halk Partisi dövüldükçe güçleniyor. Toplum da aynı şekilde ne zaman bir haksızlık olsa o haksızlığa karşı birleşti. İstanbul seçimleri bunun bir örneğidir. Tepki demokrasiye, memlekete ilişkin. Zaten gelir dağılımı çok kötüleşmiş, uçurum haline gelmiş. Yoksulluk sınırından açlık sınırına gelmiş büyük bir kesim var. Bunun üzerine herkesi hapse atar hale gelinmiş durumda. Ona bir suç da gerekmiyor. Yeter ki birisini kafaya taksın. Sabah günün aydınlanmasıyla birlikte alıp tutuklayabiliyorlar. Bu tutuklama da ne genç, ne kadın, ne iş dünyası, ne sanatçı önemli. Göz ardı ettiği hiçbir değer kalmamış durumda. Bu korku ikliminin yaratıldığı bu dönemde bu kalabalık bizi güçlendiriyor.

"Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel başkan adayı duydunuz mu?"

Elbette adaylık kapısı açık. 'Bunu bir kargaşa, içeride bir tartışma var' gibi anlatıyorlar ama aslında demokrasi bu. Herkes aday olabilir. Türkiye'de diğer partilerde o partinin genel başkanı dışında birisinin adaylığında neler yaşandığını görüyoruz. Hiç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genel başkan adayı duydunuz mu? Aday olmak isteyenlerin yokluğundan değil, aday olamıyorlar. Ama biz de bu adaylık tüzük kurallarını yerine getirdiği müddetce adaylık söz konusu. Bugün de birkaç adayın ismi geçmişti ama sonuçta Divan'a tek kişilik bir başvuru oldu. Genel başkanımız devam ediyor. Bence bu çok kıymetli. Genel başkanımız yaptığı konuşmada ifade ettiği gibi böyle bir günde birlik ve beraberliği göstermemiz lazım. Bizim içeriye verecek bir mesajımız yok. Cumhuriyet Halk Partililer zaten gereken cevabı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi de Türkiye'de 46 yıl sonra partimizi birinci parti yaptı. 22 yıldır hiç ikinci parti olmamış AKP ilk defa ikinci parti oldu. Bu zaten delegenin göstereceği teveccühü görüntü olarak veriyor ama burada da bir birlik ve beraberlik aslında bize kayyum tartışmaları açan, hukuk yargısı elinde bir sopa gibi sürekli başımızı tutanlara da cevap niteliğinde olacak. Ben bu kurultayın genel başkan adayıyla o bütünlüğün devam edeceği, Parti Meclisi'ne seçilecek arkadaşların da o bütünlük içerisinde gayet barış ikliminde sağlıklı bir kurultay olacağı kanaatindeyim.

Yüzyıllık bir parti, belli alışkanlıkları var. Mesela çoklu adaylarımız oluyor. 300'e kadar çıkabiliyor aday. Ama sonuçta 52 kişi seçilecek. 8 tane de bilim platformunda toplamda 60 kişilik parti meclisi oluyor. En az 5 katı adaylar oluyor. Bu oylamalarda da en fazla oyu olan Meclis'e yansıyacak.

Genel başkanımız konuşmasında ifade ettiği gibi bir anahtar listesi var. Bu olağanüstü kurultay bizim kendi isteğimizle yaptığımız bir kurultay değil. Bir tehlikeye karşı ön alıcı bir müdahaleydi. O vesileyle listeyi çok değiştirmedi. Akşama doğru da bu Parti Meclisi'nin oylamaları olacak.

"Her hafta sonu bir ilde miting yapacağız"

Burada aslında bir miting planımız yoktu ama o kadar çok ilgi var ki iktidar ne yaparsa yapsın bunu engelleyemiyor. Sabah tutukluyor ama akşam bir başka genç yine meydanda. Mitingler öyle. Maltepe mitingi bugüne kadar yapılmış en kalabalık miting ve dokuz günlük tatil yapılmasına rağmen. Burada da böyle bir teveccüh olunca hemen arkada, kurultayın yapıldığı yerin yan tarafında parkta mitingimizi yapacağız. Bu da Ankara mitingi olacak. Her hafta sonu bir ilde miting yapacağız. Bundan sonra ilk miting yapacağımız yer Samsun'da olacak. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı çarşamba gününü sembolik bir gün olarak ifade ediyoruz. O yüzden her çarşamba da İstanbul'un bir ilçesinde miting yapacağız."