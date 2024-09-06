Üye Girişi
Haberler

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişiklikleri ve program güncellemesi yapılacak.

(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra yeni bir hedef koydu önüne, iktidar olmak. İktidar hedefinde olan aşamalardan bir tanesi de tüzüğünde beklenen değişiklikleri yapmak, programını güncellemek. Bugün tüzüğü değiştireceğiz programı da güncelleme çalışmasını başlatacağız." dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, kurultay hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin iktidar hedefindeki aşamalardan birini gerçekleştirdiğini belirten CHP Ankara İl Başkanı Erkol şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra yeni bir hedef koydu önüne, iktidar olmak. İktidar hedefinde olan aşamalardan bir tanesi de tüzüğünde beklenen değişiklikleri yapmak, programını güncellemek. Bugün tüzüğü değiştireceğiz programın da güncelleme çalışmasını başlatacağız. CHP'nin parti içi demokrasisini geliştirdiğini göreceğiz. Program tamamlandığında da CHP'nin Türkiye ittifakı yaklaşımını ete kemiğe büründürmek ve daha kucaklayıcı bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak yolunda adımlar attığını göreceğiz. İktidar yolundaki önemli bir aşama."

Kaynak: ANKA / Güncel

Politika Güncel

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel net konuştu: Bir daha bu partide görev alamayacaklar

Kurultaya damga vuran çıkış: Bu partide görev alamayacaklar

 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii
Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
EMILY IN PARIS 4. SEZON İZLE! Emily in Paris 4. Sezon ne zaman yayınlanacak? Emily in Paris HD, Türkçe altyazı izleme linki var mı? 4. SEZON FRAGMANI ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Galler ve Türkiye futbol puan durumları ne? EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan cetveli! Türkiye kaç puan? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait?
title