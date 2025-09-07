CHP'nin 102. Yıl Kutlamaları: Dayanışma Konseri Düzenlendi

HABER: Halil YATAR / KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA)- CHP'nin kuruluşunun 102'inci yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen "CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri" öncesi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin Türkiye'ye damga vurmaya devam edeceğini bir kere daha hep beraber haykıracağız" dedi.

CHP'nin kuruluşunun 102'inci yıl kutlamaları kapsamında Batıkent'te 18 sanatçının yer alacağı, "CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri" öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, bu gece, gönüllü olarak birçok sanatçının destek verdiği bir konser programı düzenlendiğini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de programın bir bölümünü izleyeceğini söyledi.

Özel'in programı önceki genel başkanlarla beraber izlemesinin planlandığını ifade eden Erkol, "Kuruluş çoşkusunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin Türkiye'ye damga vurmaya devam edeceğini bir kere daha hep beraber haykıracağız. İktidar adayı olduğumuzu, tez zamanda iktidarı hedeflediğimizi ve Türkiye'nin yüzünü güldüreceğimizi bugün buradan türkülerle, şarkılarla bir kez daha söyleyeceğiz" diye konuştu.

"Halk perişan halde"

Konsere katılan bir partili, "102. yılımızı kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek verdik. Onun hükümet olmasını istiyoruz. Amacımız, bu hükümetten kurtulmak için CHP'ye destek vermek. Bunun için halk buradadır. Eziliyoruz şu an. Halk perişan halde" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin genel durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan bir başka yurttaş, "Ülkenin durumu çok iyi değil açıkçası. Ama iyi olacak diye düşünüyorum" dedi.

"Ekrem Başkanımıza destek olmak için buradayız"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki koymak amacıyla konsere katıldığını belirten bir başka vatandaş, "Ekrem Başkanımıza destek olmak için buradayız. Umarım daha güzel günler görürüz. Bunun umuduyla geldik" diye konuştu.

"CHP ilelebet ayakta kalacaktır"

Başka bir yurttaş da yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde bu kadar çirkinliğe, bu kadar haksızlığa maruz kalmamıştır. Siyasetin de bir ahlakı vardır. Bir siyasi ahlak çerçevesinde yapılır siyaset. Tabii bu kavramların çok dışında yaşıyoruz maalesef. Atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne sığınarak ' Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır', Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ve ayakta kalabilen tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet ayakta kalacaktır. Bütün çirkinliklere, bütün haksızlıklara, bütün etiksizliklere rağmen..."