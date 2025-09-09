CHP'nin 102. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Edirne'de Kutlandı

Edirne'de, CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Edirne İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, çelenk sunuldu.

CHP Edirne İl Başkan Yardımcısı Hasan Oğuz Saç, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in temellerinin atılışını ve demokrasi yolculuğunun başlangıcını anmak için toplandıklarını söyledi.

9 Eylül'ün yalnızca bir tarih değil halkın iradesini örgütleyen, Cumhuriyet'i var eden ve geleceğe taşıyan partinin doğum günü olduğunu belirten Saç, şunları kaydetti:

"CHP yalnızca bir siyasi parti değildir. Bu parti, milletimizi esaretten kurtarıp bağımsızlığa taşıyan iradenin adıdır. Bu parti hem kuruluşun hem kurtuluşun partisidir. İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik kayyum girişimleri, polis ablukaları ve partimize yönelik saldırılar, sadece CHP'ye değil Cumhuriyetimiz'in temellerine yönelmiş bir meydan okumadır."

Törene Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve partililer katıldı.

Belediyeden "dolandırıcılık" uyarısı

Keşan Belediyesi telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının adına "öğrencilere yardım topluyoruz" diyerek vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılık girişimlerinin tespit edildiği aktarıldı.

Belediyenin yardım toplama çalışmasının olmadığı belirtilen açıklamada, vatandaşların bu tür aramalara itibar etmemeleri ve emniyete haber vermeleri gerektiği kaydedildi.

Belediye konservatuvarı kursları başlayacak

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nın ücretsiz kursları başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 7 yaş ve üzeri çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin katılabileceği piyano, keman, yan flüt, klarnet, viyolonsel, şan ve bağlama kursları için başvuruların 15-19 Eylül tarihleri arasında alınacağı belirtildi.

Yetenek sınavının 27-28 Eylül tarihlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin listesi Edirne Belediyesinin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Kurslara katılacak öğrenciler, müzik eğitmenlerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek ve kendilerine en uygun enstrüman ile eğitimlerine devam edecek. Kurs süresi bir yıl olacak ve her öğrenci haftada bir gün, birebir derslerle eğitim alacak. Kurslarda başarılı olan öğrenciler enstrümanlarını kendileri temin edecek. Konservatuvar programında yer alan tüm derslere devam zorunluluğu bulunacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, her yıl ücretsiz düzenledikleri konservatuvar kurslarıyla gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve müzikle büyümelerine katkı sunduklarını belirtti.