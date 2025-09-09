CHP'nin 102. Kuruluş Yıl Dönümü Balıkesir'de Törenle Kutlandı

Balıkesir'de CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Program kapsamında ilk olarak CHP Balıkesir İl Başkanlığı önünde toplanan partililer Atatürk Anıtı'na yürüdü. Burada CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve beraberindeki partililer, anıta çelenk sundu.

İl Başkanı Köybaşı, buradaki konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Baba ocağımızda bu çatının altında olmak hepimizin gururudur. Tarihinden ve devrimciliğinden kopmadan, 102 yıldır bu ülkenin refahı, huzuru, barışı, kalkınması için kısaca çağdaş, laik, mutlu yurttaşlar ülkesi bir Türkiye için kararlılıkla mücadele eden partidir Cumhuriyet Halk Partisi." dedi.

Konuşmanın ardından CHP Balıkesir İl Başkanlığında 102. yıl anısına pasta kesildi.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan ve birçok partili katıldı.