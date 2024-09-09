CHP'nin 101. kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yöneticileri, partinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, partililer anıta çelenk bıraktı.

Törende konuşan CHP İl Başkanı Çelik, partinin kuruluş yıl dönümünde kendilerine çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi 101'inci yaşında dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. Geçmişte varlıklarına el konulduğunda dimdik ayakta durmayı başarabilmiştir. 12 Eylül darbesi Cumhuriyet Halk Partisini kapattığında, yeniden küllerinden doğmayı başarabilmiştir. Yeniden bu ülkede demokrasi mücadelesi vermeyi başarabilmiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin ikinci yüzyılında hem demokrasiyi geliştirmek hem Cumhuriyetin yeniden inşa sürecini başlatmak gibi çok tarihi bir görev ve sorumluluğun, CHP yöneticilerini ve üyelerini beklediğini söyledi.

Yeniden Türkiye'yi sanayide, tarımda, teknolojide kalkınan bir ülke haline getirmek için büyük bir mücadelenin kendilerini beklediğini kaydeden Çelik, Türkiye'nin demokrasisini zenginleştirmek, geliştirmek gibi önemli bir görevleri olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu da "101 yıl dile kolay, bir asır geçti ve CHP birlik içinde ayakta. Sadece halkın hizmetinde olan partimiz, aynı zamanda Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, hukuk devleti ve sosyal adaletin öncüsü, savunucusu olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, halkın kendilerinden çok büyük beklentileri olduğunu bütün parti üyelerinin bilmesinin şart olduğunu aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte ülkemizi yeniden demokrasiye, adalete ve refaha kavuşturmak görevimizdir. Herkesin özgür, eşit, dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşadığı güçlü bir ülkeyi inşa edebilmek, Cumhuriyet Halk Partililerin bu yüzyılın başlangıcında üzerine düşen en önemli görevler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partili olmanın büyük sorumluluğuyla, büyük onuruyla Türkiye'yi birleştirip, bütünleştiren siyaset anlayışıyla Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla ülkemizin geleceğini halkla birlikte halkımız için şekillendirecek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine hep birlikte taşıyacağız."

İmamoğlu, bu inançla burada olduklarını ve partinin kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Biz bu çağda, bu yılda partide görev yapmanın aslında ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olan insanlarız. Ben öyle hissediyorum. Ben diyorum ki gelin partimizin kimliğini ve görevini paylaşalım. CHP'nin kapılarını ardına kadar 86 milyon insanımıza, milletin evlatlarına açınız." şeklinde konuştu.

Programın ardından partililer, eski başbakan yardımcılarından ve eski SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün Zincirlikuyu'daki mezarını ziyarete gitti.