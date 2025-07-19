CHP'den Altan Öymen'e Taziye Mesajı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, bugün vefat eden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için taziye mesajı yayımladı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Gazetecilikten siyasete tüm yaşamı boyunca Cumhuriyet değerleri için mücadele etti. Nezaketinden, zarafetinden, bilgeliğinden ve deneyimlerinden çok şey öğrendik. Partimizin ve ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel de Öymen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, mesajında şunları kaydetti:

"Nezaketiyle, siyaset ve basın alanında bir döneme tanıklık yapan demokrasi mücadelesiyle yeri asla doldurulamayacak bir isimdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve örgütümüzün başı sağ olsun."

Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ömrünü demokrasiye ve Cumhuriyet ideallerine adamış bir aydın olarak Öymen'in fikirleri ve duruşuyla her zaman saygıyla anılacağına işaret ederek, "Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, mesajında, "Çok çok üzgünüm. Çok büyük bir değeri kaybettik." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin üzüntüsünü belirttiği paylaşımında, "Partimizin yaşayan tarihi tanıklarından birisini kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun." mesajına yer verdi.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer mesajında Öymen'in gazeteciliğiyle, siyasal birikimiyle, nezaketiyle ve mücadele terbiyesiyle Türk demokrasisinin vicdanı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Altan Öymen'in her koşulda hakkaniyetten, diyalogdan ve özgürlükten yana tavrı, bugün siyaset yapan herkese ve her kesime örnek olmaya devam ediyor. Onu, yalnızca bir gazeteci, bir siyasetçi ve bir aydın olarak değil, ülkesine ve halkına duyduğu sorumlulukla hafızamıza kazıyoruz. Genel Başkanımız Altan Öymen'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, tüm sevenlerine ve partimize başsağlığı diliyorum. Anısı, demokrasi mücadelemizde daima yaşayacak."

Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Öymen'in gazetecilikten siyasete her alanda dürüst ve ilkeli duruşuyla herkese örnek olduğunu ifade ederek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve partililere başsağlığı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç mesajında, Öymen'in yaşamı boyunca halkın iradesine, demokrasiye ve özgürlüklere adanmış bir mücadele yürüttüğüne işaret ederek, "Biz genç siyasetçilere onurlu bir miras bıraktı. Başta ailesi olmak üzere partimize, yol arkadaşlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Öymen'i daima Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye olan bağlılığı, nazik, dürüst ve mücadeleci kişiliğiyle hatırlayacaklarını kaydederek, kendisine Allah'tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Cansu Aksaz Şahbaz, Öymen'in vefatıyla Türkiye'nin büyük bir değerini kaybettiğine işaret ederek, "Mekanı cennet olsun. Sayın Genel Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve parti örgütümüze başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Aydınlık Türkiye hayalini gerçekleştirmek için hep birlikte mücadelemize devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Öymen ile olan fotoğrafını paylaşırken, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Öymen ile aynı çatı altında yol yürümenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı. Bakan, "Fikirleriyle, duruşuyla ve kalemiyle iz bıraktı. Sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Altan Öymen, sadece bir siyasetçi değil, dürüstlüğü, nezaketi ve ilkeli duruşuyla topluma örnek olmuş bir fikir insanıdır. Başta değerli ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine, basın camiasına ve partimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Necati Yağcı, Öymen'in demokrasi mücadelesine, basın özgürlüğüne ve CHP'ye büyük emek verdiğine dikkati çekerek, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm parti örgütüne başsağlığı diledi.

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe mesajında Öymen ile yollarının Mülkiye'de ve CHP'de kesiştiğini belirterek, "Vatan sevgisi yüksek, demokrasi aşığı, hayatı her daim mücadele ile geçmiş bir ağabeyimizdi. Duruşunu hiç değiştirmedi. İyi ki yakın tanıma imkanım oldu. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Öymen'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in arkasında dimdik durduğunu kaydederek, "Öymen'i daima saygı ve minnetle anacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın da mesajında Öymen'in her zaman saygı ve sevgiyle anılacağını ve unutulmayacağını belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ise Öymen'in Türk siyasi tarihinde ve demokrasi mücadelesinde tuttuğu ışıkla kıymetli olduğuna işaret ederek, "Nasihatları hep kulağımda kalacak. Mekanı cennet olsun. ailesi, sevenleri ve tüm partililerimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.