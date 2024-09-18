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CHP MYK Toplantısı, Yeni Dönem Planlamaları ve Tematik Mitingler

CHP MYK Toplantısı, Yeni Dönem Planlamaları ve Tematik Mitingler
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CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında başladı. Gündeminde gölge kabine programları ve 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın sonuçları var. Parti üyeleri sunumlar yapacak, tematik mitinglerin devamı planlanacak. Ayrıca, Özgür Özel'in ABD ziyareti de ele alınacak.

(ANKARA) - CHP MYK toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde başladı. Toplantının gündeminde, gölge kabine üyelerinin yeni dönemdeki programları var. CHP'nin Tüzük Kurultayında çalışmaları başlayan parti programı toplantının gündem maddelerinden biri olacak. MYK üyeleri, kendi alanlarında sunum yapacak.

CHP MYK, saat 12.00 itibarıyla CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK, gölge kabinenin yeni dönemini planlayacak. MYK üyeleri, kendi alanlarına ilişkin sunum yapacak. Yeni dönemin yol haritası ve hazırlıklar planlanacak.

4-8 Eylül tarihlerinde yapılan 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayında başlangıcı yapılan parti programı da MYK'nın gündeminde olacak.

Tematik mitingler devam edecek

CHP'nin tematik mitingleri yeni dönemde de devam edecek. Bu kapsamda, MYK'nın ay sonunda Konya'da düzenlenmesi beklenen yeni mitingin detaylarını da konuşacağı öğrenildi.

Özel, haftaya ABD'ye gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Eylül Salı günü Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu'nun toplantısına katılmak üzere ABD'ye gidecek. New York'ta düzenlenecek toplantının da MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

MYK'da ayrıca mevcut siyasi gelişmelere ilişkin CHP'nin tutumu da değerlendirilecek. Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, uzun sürmesi beklenen toplantının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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