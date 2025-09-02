CHP MYK Toplandı: 102. Yıl Etkinlikleri İçin Hazırlıklar Değerlendirildi

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde 4 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Gündemde, partinin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıkları yer aldı.

(ANKARA ) – CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgiye göre, MYK gündeminde 4-9 Eylül tarihleri arasında CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek Parti Programı Çalıştayı ile 9 Eylül'de kutlanacak partinin 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için yürütülen hazırlıklar yer aldı.

