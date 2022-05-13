CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI toplantıdan görüntüler

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (2) toplantıdan görüntülerRojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.

İSTANBUL (DHA) - CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI (2) toplantıdan görüntüler

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı İstanbul'da başladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle saat 08.45'te başladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title