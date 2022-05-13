CHP MYK İSTANBUL'DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı.
İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından olağanüstü MYK toplantısı kararı aldı. Toplantı İstanbul'da başladı. Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından CHP MYK'yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP MYK toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle saat 08.45'te başladı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel