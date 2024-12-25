Üye Girişi
Haberler
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
Dün istifa, bugün rozet! Davutoğlu'ndan hızlı davrandı
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor

CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın dün 2025 yılı asgari ücreti açıklaması sonrasında, bugün olağanüstü toplandı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri saat 14.00'te yapılacak kapalı grup toplantısının ardından sahaya inerek çalışma yapacak. CHP'nin hazırladığı broşürler dağıtılacak. CHP Lideri Özel ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, ardından saha çalışmasına katılacak.

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün 2025 yılı asgari ücreti açıklaması sonrasında, bugün olağanüstü toplandı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri saat 14.00'te yapılacak kapalı grup toplantısının ardından sahaya inerek çalışma yapacak. CHP'nin hazırladığı broşürler dağıtılacak. CHP Lideri Özel ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, ardından saha çalışmasına katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

CHP'den yeni belirlenen rakama ilk tepki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel; "Bugün alelacele gerçekleştirilen komisyon toplantısıyla belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir, 'Suriye'de zafer yaşattık' diyenler, emekçiye hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili partinin yol haritasını belirlemek üzere, bugün saat 11.00'de Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, toplantıdan sonra saat 13.30'da basın açıklaması yapacak.

Açıklamanın ardından saat 14.00'te CHP TBMM Grubu, asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yapacak. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının ardından milletvekilleri 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu semtlere dağılarak saha çalışması yapacak. CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı broşürler dağıtacak.

CHP Lideri Özel'in ise bugün HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesi bekleniyor. Özel, ziyaretlerin ardından saha çalışmalarına katılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
img

'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
img

Ukrayna, Kuzey Kore askerlerini dronlarla böyle avladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
"30 bin TL'nin altında yokuz" diyen Özel'den kritik ziyaret
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Asgari ücrette nokta atışı yapan ismin emekliler için de bir tahmini var
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
Yeni asgari ücrete işveren kesiminden ilk yorum ATO'dan geldi
Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu? 26 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu 2025 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA | Kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 memur zam oranı yüzde kaç olacak? Memur maaş zammı 2025 için belli oldu mu? Günlük GSS primi ne kadar oldu? 2025 GSS primi kaç TL? 25 Aralık tarihte bugün ne oldu? 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! 2025 emekli zam oranı yüzde kaç olacak? SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 25 Aralık Çarşamba Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM | 2025 Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.