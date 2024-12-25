CHP Myk, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı... Milletvekilleri Sahaya İniyor

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP MYK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın dün 2025 yılı asgari ücreti açıklaması sonrasında, bugün olağanüstü toplandı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li milletvekilleri saat 14.00'te yapılacak kapalı grup toplantısının ardından sahaya inerek çalışma yapacak. CHP'nin hazırladığı broşürler dağıtılacak. CHP Lideri Özel ise HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek, ardından saha çalışmasına katılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

CHP'den yeni belirlenen rakama ilk tepki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel; "Bugün alelacele gerçekleştirilen komisyon toplantısıyla belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir, 'Suriye'de zafer yaşattık' diyenler, emekçiye hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmışlardır. Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile yüzde 47 iken milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili partinin yol haritasını belirlemek üzere, bugün saat 11.00'de Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, toplantıdan sonra saat 13.30'da basın açıklaması yapacak.

Açıklamanın ardından saat 14.00'te CHP TBMM Grubu, asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yapacak. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının ardından milletvekilleri 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu semtlere dağılarak saha çalışması yapacak. CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı broşürler dağıtacak.

CHP Lideri Özel'in ise bugün HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret etmesi bekleniyor. Özel, ziyaretlerin ardından saha çalışmalarına katılacak.