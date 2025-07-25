CHP Mitinginde Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası: 10 Gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'nin Bakırköy'de düzenlediği mitinginde bazı kişilerin Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar atıldığı iddiaları üzerine başlattığı soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 23 Temmuz'da Bakırköy'de düzenlediği mitingde bazı kişilerin Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sloganlar attığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, mitingdeki bazı ifadelerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı, henüz yakalanamayan şüphelilerin tespiti ve adli makamlara sevki için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.