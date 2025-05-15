CHP Mitingi İçin Kurulan Sahne Çalışmalarında Vinç Kazası

CHP Mitingi İçin Kurulan Sahne Çalışmalarında Vinç Kazası
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İzmir'de CHP'nin 19 Mayıs'ta yapacağı miting için sahne kurulum çalışmaları sırasında bir vinç yan yattı ve 1 kişi yaralandı. Kazayı haberleştirmek isteyen gazeteciler arasında tartışma çıktı ve darp şikayetinde bulunuldu.

İzmir'de CHP'nin 19 Mayıs'ta yapacağı miting için kurulan sahne çalışmaları sırasında yan yatan vinçteki 1 kişi yaralandı.

Gündoğdu Meydanı'ndaki sahne kurma çalışmalarında plakası öğrenilemeyen vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vinçteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haberleştirmek isteyen gazetecilerden darp şikayeti

Öte yandan kazayı haberleştirmek için bölgeye gelen gazeteciler Ali İhsan Çiftçi ve Abdurrahman Derici ile sahneyi kuran firma çalışanları arasında tartışma çıktı.

Alsancak Devlet Hastanesinden darp raporu alan gazeteciler, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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