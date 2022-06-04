CHP milletvekillerinden Ardahan ziyareti - Haberler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Ardahan'da STK ve vatandaşları ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Ardahan İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Erbay, 3 gündür Ardahan'da olduklarını, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Çalışmanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla birçok ilde sürdüğünü belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Herkesi dinleyerek sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bunları genel başkanımıza, genel merkezimize bir rapor halinde sunuyoruz. Ülkemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini oluşturuyoruz. Yani yarın iktidar olduğumuzda, ülkeyi yönetmeye hazır bir parti haline getiriyoruz. Bu çalışmamız yeni değil, yaklaşık 2 yıldır aralıksız süren bir çalışma. Bizzat ben en az 35 ile kendim gitmişim. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Ama genel başkanımız bizim on katımız çalışıyor."

CHP İzmir Milletvekili Polat da Ardahan'daki CHP'li belediyelerin güzel çalışmalar yaptığına değinerek, belediyelerin söz konusu güzel çalışmalarının süreceğini anlattı.

Ardahan ve ülkenin sorunları bildiklerini ve çözmek için iktidar olacaklarını ifade eden Polat, "Dünya cenneti bir kentte yaşıyorsunuz. Eğer buralara emek verilseydi, buralar kalkındırılıyor olsaydı, kalkındırmak ve üretmek gibi bir anlayışı olsaydı iktidarın, Ardahan emin olun dünyanın önemli kentlerinden biri olurdu. Hayvancılığın, turizmin başkentlerinden biri olurdu. Ama geldiğimizde sorun yumağı haline gelmiş bir kırsal var. Burada kimse hayatından memnun değil. Ne süt üreticisi ne de satıcısı memnun. İşte biz bu sorunları biliyoruz, bunun için partimizin mutfağı çalışıyor." diye konuştu.