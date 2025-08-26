CHP Milletvekilleri Yozgat'ta Saha Çalışması Gerçekleştirdi

CHP'nin Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker ile İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, saha çalışmaları kapsamında Yozgat'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi.

CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan Ankara Milletvekili Dinçer, ağustos ayı boyunca bütün milletvekilleri olarak 81 ilde sahada olduklarını söyledi.

CHP'nin iktidara giden bir parti olduğunu belirten Dinçer, "İktidara giden partinin tüm Türkiye'de sorunları ve dertleri dinlemek ve bu sorunlar noktasında halkın hükümet programını hazırlamak adanı saha çalışması yürütüyoruz." dedi.

İstanbul Milletvekili Kılınç ve Ankara Milletvekili Beker de saha çalışmalarını büyük önem verdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Heyettekiler, daha sonra Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.