CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
CHP milletvekilleri Sarıbal ve İslam Siirt'te temaslarda bulundu

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Parti binasında gazetecilere açıklamada bulunan Sarıbal, sorunlara dikkat çekmek için parti genel merkezince ülke geneli bir çalışma başlatıldığı söyledi.

Sarıbal, şöyle konuştu:

"Ziyaretimizi iki amacımız var. Birincisi yerel sorunların ve temel politikaların ne olduğuna yönelik çalışma yapmak, ikincisi de CHP'nin yaşanan genel ve yerel sorunları çözümleyecek program ve kadroları olduğunu halka anlatmaktır. Siirt ziyaretinde sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve halkla bir araya geleceğiz."

CHP Siirt il yönetiminin de yer aldığı heyet, daha sonra esnafı ziyaret etti.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title