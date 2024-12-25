CHP Milletvekilleri Sahaya İndi... Ali Mahir Başarır: "bu Ülkede Geçinebilmek İçin Seçim Şart"

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP milletvekilleri, asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak ilan edilmesinin ardından 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu ilçelere giderek saha çalışması yaptı. Ankara'nın Kızılay semtine giden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, " Türkiye'nin her yerine gideceğiz ve bu iktidarı şikayet edeceğiz. Bu ülkede geçinebilmek için seçim şart" ifadesini kullandı.

CHP MYK, asgari ücretin belirlenmesi üzerine Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplandı. CHP TBMM Grubu da asgari ücret gündemiyle kapalı toplantı yaptı. Toplantıların ardından milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları 10'ar kişilik gruplar halinde otobüslerle asgari ücretlilerin yoğun olduğu ilçelerde saha çalışmaları yaptı. Milletvekilleri, CHP'nin asgari ücretle ilgili görüşlerinin yer aldığı "30 altında yokuz" broşürlerini dağıttı ve vatandaşları 28 Aralık'ta yapılacak mitinge davet etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın başında olduğu heyet Ankara'nın Kızılay semttinde saha çalışması yaptı. Başarır'a CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocaeli Milletvekili Muhip Kango, İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve Mersin Milletvekili Gülcan Kış eşlik etti.

Bir vatandaş, Başarır'ın yeni asgari ücreti nasıl bulduğunu sorması üzerine, "Emeklimiz ve çalışanlarımız için tam bir rezalettir çünkü hayat şartlarının bu kadar pahalı olduğu bir ülkede Cumhurbaşkanı eğer reisliğini yapacaksa gelsin yapsın bu yıl bitmeden. Asgari ücret en az 30 bin lira olmalıdır" dedi.

Manisa Milletvekili Bakırlıoğlu'nun broşür dağıttığı esnada bir vatandaşa, "Asgari ücret talebimiz otuz, bunun altında yokuz diyoruz. Bu sefalet düzenine isyan ediyoruz, siz ne diyorsunuz?" diye sorması üzerine vatandaş, "Haklısınız diyoruz" dedi. Milli Piyango bileti satan bir vatandaş da, yeni asgari ücrete ilişkin olarak, "Biraz az oldu galiba" dedi.

"Bizi kurtarın"

Bir başka vatandaşın "Bizi kurtarın" sözleri üzerine Başarır, "Kurtaracağız, hep beraber kurtaracağız. Bu açıklanan asgari ücreti affetmeyin" dedi. Bir başka Milli Piyango bileti satan esnaf, "Bence az, en az 30 olmalı" dedi. Ordu Milletvekili Torun da, "En az 30 bin lira alması lazım diyoruz asgari ücretli. Devletin de işvereni desteklemesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

"65 yaşında temizliğe gidiyorum"

Torun'un yanına gelen başka bir vatandaş ise geçinemediğini belirterek, "Benim eşim emekli ve ben 65 yaşında temizliğe gidiyorum. Çocuklarım kirada oturuyor. 22 bin lira ile kim geçinir ki onlar da geçinsin?" dedi. Fırıncıda çalışan bir emekçi, Başarır'ın 22 bin 104 liraya geçinip geçinemeyeceğini sorması üzerine, "Kesinlikle geçinemem" dedi.

"endileri saraylarda biz burada sefalet…"

Başarır'ın broşür verdiği bir başka vatandaş ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Çok güzel düşünmüş Sayın Cumhurbaşkanımız. Kendileri saraylarda biz burada sefalet…" demesi üzerine Başarır, "Geçim için seçim isteyeceğiz" dedi.

Yüksel Taşkın: Cumhuriyet Halk Partisi olaya el koymaktadır

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın broşür dağıttığı esnada, "Kiralar 20 bin ise asgari ücret 22 bin 104 TL iken kalan parayla geçinebilmek mümkün müdür? İşler çok fena gitmekte, Cumhuriyet Halk Partisi olaya el koymaktadır. En az 30 diyoruz, bunun altında yokuz diyoruz" diyerek vatandaşlara seslendi.

"Yüzde 30 zam çok düşük kaldı"

Başarır'ın, bir telefoncu esnafına açıklanan yeni asgari ücret hakkında görüşlerini sorması üzerine telefoncu esnafı çalışanlarına asgari ücretten daha fazla verdiğini belirterek, "Türkiye şartlarında yetersiz bir ücret. Ben çalışanlarıma asgari ücretten fazla veriyorum. Yüzde 30 zam çok düşük kaldı" dedi.

Başarır'ın bir çiçekçi esnafına açıklanan yeni asgari ücret hakkında görüşlerini sorması üzerine, "22 bin çocuk oyuncağı gibi. Çok şaşırdım, ben 30 bin bekliyordum" dedi. Esnafın verdiği bu cevap üzerine Başarır, "Ben neye şaşırıyorum biliyor musun? Hala bu Tayyip Erdoğan'ın kararlarına şaşırıyoruz ya ona şaşırıyorum" dedi.

"22 bin 104 lira ile geçinemem"

Asgari ücret ile çalışan bir emekçiye, Başarır'ın yeni asgari ücret hakkında görüşlerini sorması üzerine emekçi, "Memnun değiliz asgari ücretten. 22 bin 104 lira ile geçinemem" dedi.

"O kız çocuğu yarın sokağa düşerse günahı kimin boynuna?"

Ordu Milletvekili Torun'a emekli olduğunu belirten bir vatandaş geçim sıkıntısından dert yanarak, "İsyan ediyoruz. İki kızım üniversitede okuyor ve nasıl okutacağım diye düşünüyorum. Beni emekli ettin ama yaşım 50 bir iş bulmaya çalışıyorum 'eleman lazım değil' diyip geri gönderiyorlar. Lafa gelince 'kız çocuklarını okutun' diyorlar. Nasıl okutacağım? O kız çocuğu yarın sokağa düşerse günahı kimin boynuna?" ifadesini kullandı.

"Sadece ekmek yerse geçinir"

Başka bir telefoncu esnafı, Başarır'ın asgari ücret hakkında görüşlerini sorması üzerine, "Geçinemez insanlar. Sadece ekmek yerse geçinir" dedi. Bir züccaciye esnafı da, CHP heyetinin dağıttığı broşürü tezgahına koyarak, "Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz. Onun için de bu broşür burada dursun. Biz kabul etmiyoruz" dedi.

Bakırlıoğlu'nun broşür verdiği bir başka vatandaş, "22 bin 800 lira bir ev kirası. Biz ne yiyeceğiz? Ben 30 senelik emekliyim halen daha kiradayım, 16 bin 400 lira maaş alıyorum" diye konuştu.

"Kiranın 20 bin olduğu yerde asgari ücretin 22 bin olması delilik"

Başarır'ın bir vatandaşa 22 bin 104 liralık yeni asgari ücret hakkında görüşlerini sorması üzerine vatandaş, "Çok düşük rakam. İnsanlar geçinmekte zorluk çekiyor. Bir kiranın 20 bin olduğu yerde asgari ücretin 22 bin olması delilik. İnsanlara bunu zulüm görüyorlar" dedi.

Onlar bu parayı 5 saniyede harcıyor

Bir kebapçıda çalışan emekçi, Başarır'ın broşür vermesi üzerine, "Onlar geçinsinler bu parayla bakalım. Nasıl geçineceklerse?" dedi. Emekçinin cevabı üzerine Başarır, "Onlar bu parayı beş saniyede harcıyor" dedi.

Bir beyaz eşya dükkanına giren Başarır'ın 22 bin 104 lira alan bir asgari ücretlinin evini döşeyebilmesi için kaç yıl çalışması gerektiğini sorması üzerine beyaz eşya dükkanında çalışan vatandaş, "Normal şartlarda ev yoksa kira veriliyorsa çok zor" dedi. Başarır'ın yanına gelen ve yazları çalıştığını belirten bir öğrenci, "Ben çalışırken 17 bin lira idi. Geçinmeye çalışıyoruz. İş bulmak zor" dedi. Başarır, saha çalışmasından sonra Kızılay'da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Baharda hep beraber sandığı isteyeceğiz"

"Asgari ücret açıklandı. Utanmadan, sıkılmadan bunu marifetmiş gibi bugün de bu ülkenin Cumhurbaşkanı grup toplantısında savundu. 22 bin 104 lira. Biz bu karar çıktıktan sonra tüm milletvekillerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi grubu, Ankara'nın ilçelerinde işçilerimizle konuştuk, esnafla konuştuk, ailelerle konuştuk. 'Bu parayla geçinebilir misiniz ?' diye sorduk. Evet, cevap şu; 'biz bu parayla 10 gün geçinemiyoruz. Ankara'da kiranın 20 bin lira olduğu bir dönemde 22 bin 104 lira asgari ücret belirlemek utanmazlıktır' dedi Ankaralı yurttaşlarımız. Çok yakında da Anadolu'ya, Türkiye'nin her yerine gideceğiz ve bu iktidarı şikayet edeceğiz. Bu ülkede geçinebilmek için seçim şart. Baharda hep beraber sandığı isteyeceğiz. Bu zalimlerden kurtulacağız."