CHP Milletvekilleri Hakkında Suç Örgütü Soruşturması

Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü soruşturması kapsamındaki iddianamede, CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezleke düzenlendi. İddianame 579 sayfa olup, çok sayıda tutuklu ve şüpheliyi içeriyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezlekenin hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin anlatımda, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.

Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
