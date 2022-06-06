CHP milletvekilleri Budak ve Arık, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

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CHP milletvekilleri Budak ve Arık, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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CHP milletvekilleri Budak ve Arık, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu.

CHP milletvekilleri Budak ve Arık, Yüksekova'da partililerle bir araya geldi.

Budak, yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın bölgenin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirterek, ziyaretler esnasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediklerini ifade etti.

Arık da sınır ticaretine değinerek, "Edirne'de ticaret anlamında ne yapılıyorsa buradaki insanlar da komşu ülkelerle aynı ticareti yapmak istiyor" dedi.

Heyete CHP Hakkari İl Başkanı Nazım Demir, CHP MYK üyesi, Hakkari Kadın Kolları Başkanı Suzan Duran Çivi ve Merkez İlçe Başkanı Hurşit Taş da eşlik etti.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Antalya Hakkari Güncel Haberler

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