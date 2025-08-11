CHP Milletvekilleri Afyonkarahisar'da Saha Çalışması Yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, 5 milletvekilinin kentte saha çalışması yapacağını belirtti.

Erhan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmasına katılan CHP'li milletvekillerini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saha çalışması programın 3 gün süreceğini aktaran Erhan, şöyle konuştu:

"Bugün sahaya çıkıyoruz ve Afyonkarahisar'ın dört bir yanına dağılıyoruz. Ticaret ve esnaf odalarında iş insanlarımızı, esnafımızı, sivil toplum kuruluşlarımızda emeklilerimizi, fabrikalarda patronlarımızı, işçilerimizi, odalarımızda dolmuşçumuzu, pazarcımızı dinleyeceğiz. Başmakçı'da tavuk üreticisini, İscehisar'da mermer üreticisini, Sultandağı'nda çiftçimizi dinleyeceğiz ve sahadan aldığımız bilgileri genel merkezimize bir rapor olarak sunacağız."

Toplantıya, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından Erhan ve CHP'li milletvekilleri saha çalışmasına çıktı.