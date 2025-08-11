CHP Milletvekilleri Afyonkarahisar'da Saha Çalışması Yapacak

CHP Milletvekilleri Afyonkarahisar'da Saha Çalışması Yapacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, 5 milletvekilinin kentte 3 gün sürecek olan saha çalışmasına katılacaklarını duyurdu. Çalışmada esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelecekler.

Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, 5 milletvekilinin kentte saha çalışması yapacağını belirtti.

Erhan, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, saha çalışmasına katılan CHP'li milletvekillerini Afyonkarahisar'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Saha çalışması programın 3 gün süreceğini aktaran Erhan, şöyle konuştu:

"Bugün sahaya çıkıyoruz ve Afyonkarahisar'ın dört bir yanına dağılıyoruz. Ticaret ve esnaf odalarında iş insanlarımızı, esnafımızı, sivil toplum kuruluşlarımızda emeklilerimizi, fabrikalarda patronlarımızı, işçilerimizi, odalarımızda dolmuşçumuzu, pazarcımızı dinleyeceğiz. Başmakçı'da tavuk üreticisini, İscehisar'da mermer üreticisini, Sultandağı'nda çiftçimizi dinleyeceğiz ve sahadan aldığımız bilgileri genel merkezimize bir rapor olarak sunacağız."

Toplantıya, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve partililer katıldı.

Konuşmaların ardından Erhan ve CHP'li milletvekilleri saha çalışmasına çıktı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.