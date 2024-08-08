CHP Milletvekili Zeynel Emre'den sosyal medya yasaklarına eleştiri

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, son günlerdeki sosyal medya yasaklarıyla ilgili iktidarı eleştirdi. Emre, "Özgürlüğe vurulan her darbe bizi karanlığa götürür. Oysa bizim aydınlık yarınlara ihtiyacımız var. 21. yüzyıl Türkiye'si yasaklamak değil, birlikte çözüm üretmek temelinde yükselmelidir. Bu da Instagram ve Roblox yasaklarıyla başarılamaz, bu anlayış kabul de edilemez" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre sosyal medyaya getirilen yasaklarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Emre, yazısında; "Son bir haftadaki gündemimize dönüp bir bakın. Milyonlarca insanı en çok kullandıkları sosyal medya olan Instagram'ı kullanmaktan mahrum eden, o mecrada ticaret yapıp evine, çocuklarına ekmek götürmeye çalışan insanların hakkına giren bir anlayış olabilir mi" ifadelerini kullandı.

Zeynel Emre'nin yazısında şunları dile getirdi:

"Özgürlüğümüze müdahale etme diye Instagram'ı susturma yasağına karşı mücadele ederken şimdi de oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirdiler. Çocukları korumak dediğiniz zaman hepimiz için akan sular durur. Ama dönüp iktidarın neredeyse çeyrek yüzyıllık çocuk hakları ve iyiliği karnesine bir bakın! Çocuklar tarikatlar tarafından mağdur edilirken neredeydiler, el kadar yavrular istismara uğrarken "çocuğun rızası vardı" diyenleri göz ardı ederken o koruma içgüdüsü neredeydi? Korkunç ekonomik durum yüzünden eğitim hayatına devam edemeyen ve çalışıp ailesine destek olmak zorunda kalan çocukların korunmaya hakkı yok muydu?

"Özgürlüğe vurulan her darbe bizi karanlığa götürür"

Özgürlüğe vurulan her darbe bizi karanlığa götürür. Oysa bizim aydınlık yarınlara ihtiyacımız var. Dünya üzerinde hiçbir ülke yasaklayarak, kutuplaştırarak aydınlığa çıkmamıştır, çıkamaz. 21. yüzyıl Türkiye'si yasaklamak değil, birlikte çözüm üretmek temelinde yükselmelidir. Bu da Instagram ve Roblox yasaklarıyla başarılamaz, bu anlayış kabul de edilemez!"