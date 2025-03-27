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CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'sahte tanık' arandığına dair sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma altında.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında "sahte tanık" arandığına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen, elebaşılığını tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasıyla ilgili olarak sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı ve tanıkların tehdit edildiği yönünde 26 Mart tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' ve 'yargı organlarını alenen aşağılamak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
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