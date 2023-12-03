Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yerel seçimlerde kazanmak zorundayız

Son Güncelleme:
Abone Ol

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Antalya'daki milletvekili kampında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde kazanmanın önemini vurguladı.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Antalya'daki milletvekili kampında; "4 ay sonra Türkiye'de yerel seçim olacak dolayısıyla milletvekillerimiz sahada olacak. Aday belirleme süreçleri var. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. Hem elimizdeki büyükşehirleri, kazandığımız illeri korumak hem de bunu büyütmek zorundayız. Bu siyasal iktidarın dengelenmesi lazım. O denge de ancak yerelle merkezi hükümet arasındaki seçimle oluşacak dengeyle olabilir. Eğer yerel seçimlerle bir denge yaratamazsak 31 Mart'tan sonra çok daha zor bir süreç bütün Türkiye'yi ve partimizi bekliyor. Bütün milletvekillerimizde bunun farkında" dedi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün sona eriyor. Toplantıyı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"ÖNCELİKLİ OLARAK ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİM SÜRECİ VAR"

"28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşan Meclis grubunun ilk defa bir arada yaptığı bir toplantı. Bu her yıl yasama çalışmasından önce yapılan bir çalışmaydı. Fakat 28 Mayıs'taki sonuç, o sonuçtan sonra kurultay sürecinin başlamış olması nedeniyle 1 Ekim'den önce yapılamadı. Gecikmiş bir şekilde şimdi yapıldı. 130 milletvekilimiz var, yarısı bu dönem seçildi ve hiç bir araya gelmemiştik. İlk defa burada 2 gündür birlikteyiz ve kurultay sürecini ve bugünde yerel yönetimler ve Meclis gündemini değerlendiriyoruz. Bence çok yararlı görüşmeler, görüşler oluyor.

Öncelikli olarak önümüzde yerel seçim süreci var. 4 ay sonra Türkiye'de yerel seçim olacak dolayısıyla milletvekillerimiz sahada olacak. Aday belirleme süreçleri var. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. Hem elimizdeki büyükşehirleri korumak, kazandığımız illeri korumak hem de bunu büyütmek zorundayız. Bu siyasal iktidarın dengelenmesi lazım. O denge de ancak yerelle merkezi hükümet arasındaki seçimle oluşacak dengeyle olabilir. Eğer yerel seçimlerle bir denge yaratamazsak 31 Mart'tan sonra çok daha zor bir süreç bütün Türkiye'yi ve partimizi bekliyor. Bütün milletvekillerimizde bunun farkında.

"DEĞİŞİMDEN SONRA YENİDEN İNANÇ KAZANMIŞ YURTTAŞLARIMIZ CHP'YE GÜVENSİNLER"

Bu 4 aylık süreçte CHP'deki değişimden sonra ortaya çıkan enerjiyle birlikte sahada olacağız. En doğru adayları en doğru yöntemle belirlemeye çalışacağız. Bunun görüşmelerini ve müzakerelerini yapıyoruz. Meclis gündeminden de uzak değiliz. 36 gün süren bir bütçe performansı oldu. Yüzlerce saat konuşuldu. En fazla parlamento da Türkiye'nin sorunlarını her bakanlığın bütçesinde gündeme getiren CHP grubu ve milletvekilleri oldu. Ayın 11'inde başlayacak ve yaklaşık 14 gün kesintisiz sürecek bütçe görüşmeleri var. Burada ona ilişkin de bir strateji ortaya konuyor. Yurttaşlarımız, CHP'den beklentisi olanlar, değişimden sonra yeniden inanç kazanmış yurttaşlarımız CHP'ye güvensinler. Başta büyükşehirler olmak üzere bütün Türkiye'de yerelden başlayarak bu değişimi örgütlemeliyiz.

Yerelde iş birliği modellerinin nasıl olacağı konusunda henüz kesinleşmiş görüşmeler yok. İYİ Parti'yle, HEDEP'le, TİP ile başlatılan görüşmeler var ama diğer siyasi partilerle hangi iş birliği modelinin konusunda süreçler tamamlanmış değil. Her kentin kendi dinamikler var, her siyasi partinin güçlü olduğu yerler, zayıf olduğu yerler var. Bütün bunları gözden geçirerek yapmaya çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Diyarbakır Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 3 Aralık Pazar hangi sınav yapılacak? Dün gece deprem oldu mu? 3 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title