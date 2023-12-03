CHP Milletvekili Tanrıkulu: Yerel seçimlerde kazanmak zorundayız

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin Antalya'daki milletvekili kampında; "4 ay sonra Türkiye'de yerel seçim olacak dolayısıyla milletvekillerimiz sahada olacak. Aday belirleme süreçleri var. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. Hem elimizdeki büyükşehirleri, kazandığımız illeri korumak hem de bunu büyütmek zorundayız. Bu siyasal iktidarın dengelenmesi lazım. O denge de ancak yerelle merkezi hükümet arasındaki seçimle oluşacak dengeyle olabilir. Eğer yerel seçimlerle bir denge yaratamazsak 31 Mart'tan sonra çok daha zor bir süreç bütün Türkiye'yi ve partimizi bekliyor. Bütün milletvekillerimizde bunun farkında" dedi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği TBMM Grubu 28'inci Dönem 1'inci Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, bugün sona eriyor. Toplantıyı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

"ÖNCELİKLİ OLARAK ÖNÜMÜZDE YEREL SEÇİM SÜRECİ VAR"

"28 Mayıs seçimlerinden sonra oluşan Meclis grubunun ilk defa bir arada yaptığı bir toplantı. Bu her yıl yasama çalışmasından önce yapılan bir çalışmaydı. Fakat 28 Mayıs'taki sonuç, o sonuçtan sonra kurultay sürecinin başlamış olması nedeniyle 1 Ekim'den önce yapılamadı. Gecikmiş bir şekilde şimdi yapıldı. 130 milletvekilimiz var, yarısı bu dönem seçildi ve hiç bir araya gelmemiştik. İlk defa burada 2 gündür birlikteyiz ve kurultay sürecini ve bugünde yerel yönetimler ve Meclis gündemini değerlendiriyoruz. Bence çok yararlı görüşmeler, görüşler oluyor.

Öncelikli olarak önümüzde yerel seçim süreci var. 4 ay sonra Türkiye'de yerel seçim olacak dolayısıyla milletvekillerimiz sahada olacak. Aday belirleme süreçleri var. Bu seçimi mutlaka kazanmak zorundayız. Hem elimizdeki büyükşehirleri korumak, kazandığımız illeri korumak hem de bunu büyütmek zorundayız. Bu siyasal iktidarın dengelenmesi lazım. O denge de ancak yerelle merkezi hükümet arasındaki seçimle oluşacak dengeyle olabilir. Eğer yerel seçimlerle bir denge yaratamazsak 31 Mart'tan sonra çok daha zor bir süreç bütün Türkiye'yi ve partimizi bekliyor. Bütün milletvekillerimizde bunun farkında.

"DEĞİŞİMDEN SONRA YENİDEN İNANÇ KAZANMIŞ YURTTAŞLARIMIZ CHP'YE GÜVENSİNLER"

Bu 4 aylık süreçte CHP'deki değişimden sonra ortaya çıkan enerjiyle birlikte sahada olacağız. En doğru adayları en doğru yöntemle belirlemeye çalışacağız. Bunun görüşmelerini ve müzakerelerini yapıyoruz. Meclis gündeminden de uzak değiliz. 36 gün süren bir bütçe performansı oldu. Yüzlerce saat konuşuldu. En fazla parlamento da Türkiye'nin sorunlarını her bakanlığın bütçesinde gündeme getiren CHP grubu ve milletvekilleri oldu. Ayın 11'inde başlayacak ve yaklaşık 14 gün kesintisiz sürecek bütçe görüşmeleri var. Burada ona ilişkin de bir strateji ortaya konuyor. Yurttaşlarımız, CHP'den beklentisi olanlar, değişimden sonra yeniden inanç kazanmış yurttaşlarımız CHP'ye güvensinler. Başta büyükşehirler olmak üzere bütün Türkiye'de yerelden başlayarak bu değişimi örgütlemeliyiz.

Yerelde iş birliği modellerinin nasıl olacağı konusunda henüz kesinleşmiş görüşmeler yok. İYİ Parti'yle, HEDEP'le, TİP ile başlatılan görüşmeler var ama diğer siyasi partilerle hangi iş birliği modelinin konusunda süreçler tamamlanmış değil. Her kentin kendi dinamikler var, her siyasi partinin güçlü olduğu yerler, zayıf olduğu yerler var. Bütün bunları gözden geçirerek yapmaya çalışıyoruz."