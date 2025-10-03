Haberler

CHP Milletvekili Tanal, TBMM Personelinin Hakkının Gasbedildiğini Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM personelinin özlük haklarının ihlal edildiğini ve gerekli kıyafetlerin hala teslim edilmediğini belirtti. Tanal, TBMM Başkanlığı'na çağrı yaparak bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM personelinin hakkı gasbediliyor. 4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi'nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez hizmete özel kıyafetler verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hala teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından TBMM personelinin özlük haklarıyla ilgili açıklama yaptı. Tanal, ANKA Haber Ajansı'nı etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"TBMM personelinin hakkı gasp ediliyor. 4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi'nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez (yazlık – Temmuz, kışlık – Aralık) hizmete özel kıyafetler (ayakkabı, gömlek, yelek, pantolon) verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden Mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hala teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani milletin iradesinin kalbi olan kurumda, çalışanların Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan hakkı dahi ihlal ediliyorsa, yurttaşa nasıl adalet, nasıl hukuk anlatılacaktır? TBMM Başkanlığı derhal bu hak gaspını sonlandırmalı, personelin hakkını teslim etmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.