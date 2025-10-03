CHP Milletvekili Tanal, TBMM Personelinin Hakkının Gasbedildiğini Açıkladı

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "TBMM personelinin hakkı gasbediliyor. 4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi'nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez hizmete özel kıyafetler verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hala teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından TBMM personelinin özlük haklarıyla ilgili açıklama yaptı. Tanal, ANKA Haber Ajansı'nı etiketlediği paylaşımında şunları kaydetti:

"TBMM personelinin hakkı gasp ediliyor. 4-D statüsündeki çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi'nin 36. maddesi gereği, yılda iki kez (yazlık – Temmuz, kışlık – Aralık) hizmete özel kıyafetler (ayakkabı, gömlek, yelek, pantolon) verilmek zorundadır. 2025 yılı yazlık kıyafet ölçüleri personelden Mayıs ayında alınmasına rağmen, bugün 3 Ekim 2025 itibarıyla kıyafetler hala teslim edilmemiş, karşılığı olan bedel de ödenmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yani milletin iradesinin kalbi olan kurumda, çalışanların Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan hakkı dahi ihlal ediliyorsa, yurttaşa nasıl adalet, nasıl hukuk anlatılacaktır? TBMM Başkanlığı derhal bu hak gaspını sonlandırmalı, personelin hakkını teslim etmelidir."