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CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'den Bakan Işıkhan'a Sert Eleştiriler

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CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye'deki sosyal sorunlara dikkat çekerek, kadın ve çocukların öldürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeşi hatırlatarak, bazı Bakanların istifa etmesi gerektiğini vurguladı.

DİLAN KUTLU & NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, TBMM'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesinde Bakan Vedat Işıkhan'a şair Ahmet Arif'in, "Haberin var mı taş duvar" şiiriyle seslendi. "Sayın Bakanım, haberiniz var mı memleketimiz kan gölü haline döndü. Kadınlarımız, çocuklarımız öldürülüyor" diyen Suiçmez, İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yangında yaşamını yitirmesiyle ilgili de "Bazı Bakanların istifa etmesi gerekir ama ülkemizde bu teamüller ortadan kalkmış durumda" şeklinde konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri devam ediyor.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, komisyonda yaptığı konuşmada, Ahmet Arif'in "Haberin var mı taş duvar" şiirini okudu.

Suiçmez, "Sayın Bakanım siz konuştunuz ben de dedim ki, 'Sayın Bakanım haberiniz var mı memleketimiz kan gölü haline döndü.' Kadınlarımız çocuklarımız öldürülüyor. İnsanlar artık sokakta intihar ediyorlar. Geçim sıkıntısı almış başını gidiyor. Ölümler arttı ama siz bize öyle bir sunum gösterdiniz ki adeta başka bi ülkede yaşıyoruz hissine kapılıyoruz. Özellikle rakamlar üzerinde oynayarak gerçek rakamların açıklamasının önünde bir engel teşkil ediyor. Bunu bürokratlarınız bilerek mi yapıyor? Bilerek yapıyorlarsa yanınızda bulunan bürokratları uzaklaştırın. Bu şekilde çözüme varmamız mümkün değil" diye konuştu.

Suiçmez, İzmir'in Selçuk ilçesinde evde tek başlarına bırakılan 5 küçük kardeşin yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili  "5 çocuğu biz kurtaramadık ve öldü. Öldüren kim? Orada gözaltına alınan anne değil. Biraz oturup hep birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Ne güzel güzellemeler yapalım. Kadın istihdamını arttırmışız... Gerçek veriler üzerinden gidelim de bir sonuca varalım artık. 5 çocuğun ölümü üzerine bazı Bakanların istifa etmesi gerekir ama ülkemizde bu teamüller ortadan kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'den Bakan Işıkhan'a Sert Eleştiriler
Kaynak: ANKA / Güncel
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