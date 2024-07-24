CHP Milletvekili Serkan Sarı: Basınımız Sansür Kıskacında

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde basınımız, yine ağır sorunlarla karşı karşıya. Medyanın yüzde 90'ını kontrol eden AKP iktidarı mağdurun, güçsüzün, yoksulun sesi olmak isteyen gazetecilerimizi ya işsiz bırakıyor ya da hapse atıyor. Halkın haber hakkını gözeten gazetecilerimiz, sansür kıskacındadır" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Sarı, şunları söyledi:

"24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü'nde basınımız, yine ağır sorunlarla karşı karşıya. Medyanın yüzde 90'ını kontrol eden AKP iktidarı mağdurun, güçsüzün, yoksulun sesi olmak isteyen gazetecilerimizi ya işsiz bırakıyor ya da hapse atıyor. Halkın haber hakkını gözeten gazetecilerimiz, sansür kıskacındadır. Bu yetmezmiş gibi, Balıkesir'in de içinde bulunduğu 13 ilimizde 'tasarruf' adı altında Basın İlan Kurumu'nun şubeleri kapatıldı. Yerel basının omuzlarına yeni maliyetler, yeni külfetler yeni zorluklar getiren bu karar, naylon gazeteciliğe, kayıt dışılığa davetiye çıkardı. AKP iktidarı kendisinden olmayanı, muhalefet olanı zaten yok etmek için elinden geleni yapıyor. Bununla da yetinmeyip yerel gazeteleri yok etme çalışıyorlar. Yerel basın zaten zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyor. Daha önce de tasarruf adı altında yerel basına kurum ve kuruluşların aboneliklerini iptal ettirdiler. Yerel basına ve gerçek gazetecilere destek vereceğinize, onları yok etme planınızı adım adım işletiyorsunuz. Bütün bu zorluklara göğüs geren yerel basından kirli ellerinizi çekin. Bırakın kutsal görevlerini yapsınlar. Unutmayın, bu planlarınız halkın haber alma hakkını savunan ve bu uğurda mücadele veren basınımızı durduramayacak"