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CHP Milletvekili Serkan Sarı: AKP iktidarı orman yangınlarını önleyemiyor

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın orman yangınlarını söndürme konusunda başarısız olduğunu belirterek, yangınla mücadelenin son basamağı olan savaş yöntemlerindeki hava gücünün yeterli olup olmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, iktidarın orman yangınlarını söndürme konusunda başarısız olduğunu belirterek, "Son 5 ildeki yangında da gördüğümüz üzere yangınla mücadelenin son basamağı olan savaş yöntemlerindeki hava gücünün kullanımıdır ki burada yüzde 37'lik bir oran söz konusudur. Bunun yeterli olup olmadığını Bakanlık tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 5 ilde orman yangınlarıyla mücadelede hava ve kara araçlarının sayılarını paylaştı. Bu kapsamda, 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracı ile arazöz ve iş makinelerinden oluşan 366 kara aracı görev yaptığı duyurulurken Tarım ve Orman Bakanlığı da 2024 yılı orman yangınları ile mücadelede kullanılmak üzere 105 helikopter, 26 adet uçak ve 14 İHA ile bin 686 arazöz 2 bin 655 ilk müdahale aracı 831 iş makinesi bulunduğunu CHP'li Sarı'nın verdiği soru önergesi ile açıklamıştı.

"AKP iktidarı orman yangınlarını önleyemiyor"

Sarı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın söz konusu soru önergesine verdiği yanıtları paylaşarak, AKP iktidarının orman yangınları ile mücadele politikasını eleştirdi. "AKP iktidarı orman yangınlarını önleyemiyor" diyen Serkan Sarı, şunları söyledi:

"Orman yangınlarıyla mücadele üç aşamalıdır. Bu mücadelenin ilk iki aşaması insan kaynaklı yangınların çıkması noktasında büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90'nı insan kaynaklıdır. Yangınların çıkmasını önlemek üzere alınan 'önleyici tedbirler' ve 'yangına hazırlıklı olma önlemleri' insan kaynaklı yangınların azaltılmasında son derece önemlidir. Ancak AKP iktidarı ürettiği politikalarla bunu bırakın önlemeyi adeta yangınları teşvik etmektedir.

"Son 22 yılda orman yangınları neredeyse iki katına çıktı"

Son 22 yılda orman yangınları sayısına baktığımızda bin 471 orman yangını sayısının 2023'te 2 bin 579 çıktığını görüyoruz. Neredeyse 2 katı. Bunu sadece iklim değişikliğine bağlamak AKP iktidarını aklamaktan başka bir şey değildir. Açıkçası önleyemiyorlar. AKP iktidarının orman yangınları ile mücadele politikası söndürme üzerine ki bunda da başarılı oldukları söylenemez. Son 5 ildeki yangında da gördüğümüz üzere yangınla mücadelenin son basamağı olan 'savaş yöntemleri'ndeki hava gücünün kullanımıdır ki burada yüzde 37'lik bir oran söz konusudur. Bunun yeterli olup olmadığını Bakanlık tüm ayrıntılarıyla kamuoyuna açıklamalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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