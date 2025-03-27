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CHP Milletvekili Özer Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer'in sosyal medya üzerindeki paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Özer, Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili sahte tanık arandığı ve tanıkların tehdit edildiği iddialarını içeren paylaşımlar yaptı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sahte tanık arandığı, tanıkların yalan beyanda bulunmaya zorlandığı ve tehdit edildiği yönündeki paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını aşağılamak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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