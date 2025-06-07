CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Annsi Vefat Etti

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in annesi Kadriye Gürer yaşamını yitirdi. Gürer, "Ana candır. Her ana gibi benim anacağım da bizler için özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi" ifadelerini kullandı.

Ömer Fethi Gürer, annesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ana candır. Her ana gibi benim anacağım da bizler içinde özeldi ve ayrılacağımı hiç düşünmediğim bir değerdi. Gece yarısından sonra onu kaybettik. Boğazım düğümlendi. Yaşamımdan çok önemli bir değer bizi bırakıp gitti. Mekanın cennet olsun, canım anacığım. Sensizlik acısı yüreğimde."

Kadriye Gürer'in cenazesi yarın, Niğde'nin Bor ilçesinde Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bor Acıgöl Mezarlığı'na defnedilecek.