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CHP Milletvekili'nden Engelli Bireyler İçin Şiddetle Mücadele Önergesi

CHP Milletvekili'nden Engelli Bireyler İçin Şiddetle Mücadele Önergesi
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CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylere yönelik şiddeti gündeme getirmek amacıyla TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergesinde engelli bireylerin uğradığı şiddet vakalarına ilişkin istatistikler ve şiddetle mücadele programları hakkında bilgi talep etti.

(ANKARA)- Engelli bireylerin toplumda dezavantajlı gruplar arasında yer aldığını belirten CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu, engelli bireylere yönelik şiddete ilişkin meclise soru önergesi verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu engelli bireylere yönelik şiddete dikkati çekmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada, engelli bireylerin şiddete uğramaları durumunda adalete erişimlerinin güç olmasının şiddetin bildirilmesini ve cezalandırılmasını zorlaştırdığını ifade etti.Yanıkömeroğlu, açıklamasının ardından Bakan Göktaş'a şu soruları yöneltti:

"-Bakanlığınız tarafından engelli bireylere yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmalar nelerdir?

-Engelli bireylere ve özellikle Otizm-Nöro Çeşitliliği olan bireylere yönelik şiddet vakalarına dair Türkiye genelinde 2020-2024 yılları arasında kaydedilen istatistikler nelerdir?

-Şiddet mağduru engelli bireyler için özel olarak hazırlanmış bir destek mekanizması var mıdır? Eğer varsa bu mekanizmaların etkinliği nasıl ölçülmektedir?

-Bakanlığınızın, şiddete uğrayan engelli bireylerin hukuki, psikolojik ve sosyal destek hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğü projeler ve programlar nelerdir?

-Şiddetin önlenmesine yönelik eğitim, farkındalık ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapılmakta mıdır? Eğer yapılıyorsa, bu çalışmalarda engelli bireylerin aktif katılımı sağlanmakta mıdır?

-Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında (örneğin, Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi) şiddet mağduru engelli bireyler için alınan önlemler nelerdir ve bu önlemler hangi aşamada uygulanmaktadır?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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