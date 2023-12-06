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CHP Milletvekili Mullaoğlu, BDDK çalışanlarına yapılan tazminat düzenlemesini eleştirdi

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CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan torba kanun teklifinde yer alan BDDK çalışanlarına tazminat düzenlemesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan torba kanun teklifinde yer alan BDDK çalışanlarına tazminat düzenlemesiyle ilgili "Emeklilerimize 5 bin lira ikramiyeyi çok görürken bu tür uygulamaların olmuş olması asla kabul edilemez. Bu tazminatın İstanbul'da bulunan finans merkezine taşınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personeline İstanbul'da yaşam koşulları daha zor gerekçesiyle ödeneceği belirtilmektedir. İktidar bu kararıyla 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kalan binlerce emeklimizi, asgari ücretle evinin kirasını bile ödeyemeyen çalışanlarımızı görmezden gelerek geçim koşullarını ne kadar zor olduğunu açıkça itiraf etmektedir" açıklamasını yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan torba kanun teklifinde yer alan BDDK çalışanlarına  tazminat düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Mullaoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Kış aylarının başladığı şu günlerde Hatay'da hala depremzelerimiz konteyner soğuğunu yaşarken AKP'nin hazırlamış olduğu torba yasada BDDK çalışanlarına aylık 30 bin lira tazminat ödenmesi gibi bir karar alınmıştır. Emeklilerimize 5 bin lira ikramiyeyi çok görürken bu tür uygulamaların olmuş olması asla kabul edilemez. Bu tazminatın İstanbul'da bulunan finans merkezine taşınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu personeline İstanbul'da yaşam koşulları daha zor gerekçesiyle ödeneceği belirtilmektedir. İktidar bu kararıyla 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kalan binlerce emeklimizi, asgari ücretle evinin kirasını bile ödeyemeyen çalışanlarımızı görmezden gelerek geçim koşullarını ne kadar zor olduğunu açıkça itiraf etmektedir.

Eğer vicdan sahibiyseniz İstanbul başta olmak üzere diğer bütün illerimize kiracıların yardım edecek bir düzenlemeyi buyurun getirin birlikte geçirelim. Geliri iyi olanlara, üç beş maaş alanlara, görevlerinin gereği katıldıkları toplantılardan huzur hakkı adı altında haksız kazanç sağlayanlara değil, bu toplumda gerçek ihtiyaç sahiplerine, evine ekmek götüremeyenlere, kirasını ödeyemeyenlere, depremde bütün gelirlerini kaybetmiş insanlara yardım elini uzatmalıyız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi SERVET MULLAOĞLU Milletvekili Hatay Politika Ekonomi Güncel Haberler

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