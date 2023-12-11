CHP Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'nin bütçe görüşmelerine ilgisizliğine tepki gösterdi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Tanal, 'İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar' dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP sıralarının boş kalmasına tepki gösterdi. Tanal, "İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'deki 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlamasına rağmen AKP milletvekillerinin Genel Kurul'da bulunmamasına tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya hesabından AKP milletvekillerinin Genel Kurul sıralarını gösteren bir videoyu paylaştı. Tanal, "Meclis'te bütçe maratonunun başladığı ilk gün, Genel Kurul'da AKP milletvekili sıraları bomboş! İşte AKP'nin bütçe görüşmelerine verdiği önem, değer bu! Halkı düşünmüyorlar, yandaşların cebine girecek parayı hesaplıyorlar" paylaşımını yaptı.