CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e Kiralar Tepkisi

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kira artışlarına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bugün hala kiracılar ev bulamaz, gençler ailesinin yanında barınmak zorunda kalırken, Bakanlık hayali projelerle günü kurtarmaya çalışıyor. Halkın gerçeği çok açık: Barınamayan gençler, açlık sınırının altında yaşayan emekliler, evine ekmek götürmekte zorlanan işçiler. Bu tabloyu değiştirmeden kimse bize başarı hikayesi anlatmasın" ifadelerini kullandı.

"'Enflasyon düştü, fiyat artışları yavaşlıyor' demek, vatandaşla açıkça alay etmektir"

Türkiye'de yaşanan barınma krizinin görmezden gelinemeyeceğini belirten Kış, Ankara'da ortalama kiranın 28 bin 592 TL, İzmir'de 27 bin 660 TL olduğunu aktardı. Kış, asgari ücretin 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL olduğunu belirterek, "Bu tabloda hala 'enflasyon düştü, fiyat artışları yavaşlıyor' demek, vatandaşla açıkça alay etmektir. Halk kiraya çalışıyor, emekli temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor" ifadelerini kullandı.

Gülcan Kış, Bakan Şimşek'in "Dezenflasyon süreci kesintisiz sürüyor" açıklamalarına da tepki göstererek şunları söyledi:

"Sayın Bakan kağıt üzerinde başarı öyküleri anlatıyor ama vatandaşın yaşadığı sefalet bu açıklamaları boşa çıkarıyor. Gerçekler sokakta, pazarda, kira kontratlarında. İnsanlar ay sonunu getiremiyor. Kira fiyatları maaşları sollamış durumda. Mutfakta yangın var, market rafları yanıyor. Bu tabloya 'enflasyon düşüyor' diyerek gözünü kapatamazsınız."

Kış, Türkiye'de barınma ve geçim krizinin derinleştiğini belirterek, emekli ve asgari ücretlilerin yaşadığı yoksulluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün en düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL. Ortalama kiralar ise 20 bin TL'nin üzerinde. Emekli, aldığı maaşla kirasını bile ödeyemiyor. Asgari ücret 22 bin 104 TL ama Ankara'da, İzmir'de ortalama kira bu rakamın da üzerinde. Yani asgari ücretli, barınma hakkını bile kaybetmiş durumda. Vatandaş, maaşını kiraya veriyor; mutfağa, pazara, çocuğun eğitimine para kalmıyor. Bu, sosyal devletin iflas ettiğinin en açık göstergesidir."

Bakan Şimşek'in '500 bin sosyal konut yapılacak' açıklamalarını ve iktidarın daha önce verdiği sözlerin tutulmadığını hatırlatan Kış, "Her seçim öncesi verilen sosyal konut vaatleri ortada. Yıllardır açıklanan projelerden milyonlarca vatandaş yararlanamadı. Bugün hala kiracılar ev bulamaz, gençler ailesinin yanında barınmak zorunda kalırken, Bakanlık hayali projelerle günü kurtarmaya çalışıyor. Halkın gerçeği çok açık: Barınamayan gençler, açlık sınırının altında yaşayan emekliler, evine ekmek götürmekte zorlanan işçiler. Bu tabloyu değiştirmeden kimse bize başarı hikayesi anlatmasın" ifadelerini kaydetti.