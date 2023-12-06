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CHP Milletvekili İnan Akgün Alp, kayyum uygulamalarına son verilmesini talep etti

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidarın kayyum uygulamalarını eleştirerek, seçimle gelenin seçimle gitmesini sağlayacak bir yasa çıkarılmasını önerdi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda; iktidarın kayyum uygulamalarıyla ilgili; "Kayyum uygulamaları, vesayetten yakınan ve seçimi kutsayan iktidarın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Sizin kurduğunuz tek adam sistemi çöktü fakat sizin kurduğunuz kayyum sistemi de çöktü. Eğer siz darbeci değilseniz, şimdi size bir teklifimiz var, hemen şimdi bir yasa yapalım ve seçimle gelenin, seçimle gitmesini güvence altına alacak ve yerel seçim, yerel yönetimlerde seçme seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verecek bir yasa çıkaralım" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda kayyum atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. "Hiç lamı cimi yok, kayyum darbeden beterdir" diyen Alp, "Bunu niye söylüyorum? Çünkü darbeciler bile bu ülkede bir süre sonra koltuklarını terk ettiler fakat siz kayyumlar yoluyla sürekli olarak halkın iradesine el koyuyorsunuz" dedi.

"KAYYUM UYGULAMALARI, VESAYETTEN YAKINAN VE SEÇİMİ KUTSAYAN İKTİDARIN GERÇEK YÜZÜNÜ ORTAYA ÇIKARDI"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle tek adam rejiminin oluşturulduğunu söyleyen Alp, kayyum yönetimleriyle de tek adam rejiminin yerelde devam ettirildiğini dile getirdi. Van, Mardin ve Diyarbakır'da kayyum yönetimleri hakkında yolsuzluk iddialarının Sayıştay raporlarına yansıdığını hatırlatan Alp, şunları söyledi:

"İktidar aslında otoriter rejimini kayyumlar yoluyla tahkim ediyor; tek gerçek budur. Kayyum uygulamaları bize neyi gösterdi biliyor musunuz? Kayyum uygulamaları, vesayetten yakınan ve seçimi kutsayan iktidarın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Doğu ve Güneydoğu'da sizler halkın oylarıyla seçilen belediye başkanları yerine kayyumlar atadınız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri her türlü engellemeler ve ceza tehditleri yoluyla iş yapamaz hale getirdiniz. Sizin kurduğunuz tek adam sistemi çöktü fakat sizin kurduğunuz kayyum sistemi de çöktü."

"YEREL YÖNETİMLERDE SEÇME SEÇİLME HAKKINI YOK SAYAN KAYYUM UYGULAMALARINA SON VERECEK BİR YASA ÇIKARALIM"

AKP grubuna seslenen Alp, "Eğer siz darbeci değilseniz, şimdi size bir teklifimiz var, hemen şimdi bir yasa yapalım ve seçimle gelenin, seçimle gitmesini güvence altına alacak ve yerel seçim, yerel yönetimlerde seçme seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verecek bir yasa çıkaralım. Seçilmiş yöneticilerin görevlerine yargı kararı olmaksızın son verilmeyeceğini güvence altına alalım. Seçilme yeterliliğini kaybeden belediye başkanlarının yerine seçilecek kişinin yine belediye meclisinden olmasını sağlayalım. Eğer darbeci değilseniz hodri meydan! Size yeni bir kayyum yasası çıkarılmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel

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