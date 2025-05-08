CHP Milletvekili Gürer'den 'Çin Tuzu' Uyarısı

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de halk arasında Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamatın gıdada kullanımının yarattığı sorunlara dikkati çekerek "Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkisi olan aşırı tüketim halinde baş ağrısı, migren, çarpıntı, yorgunluk yapan bu Çin tuzu ülkemizde ise kullanımı devam ediyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çin tuzunun gıdada kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Gürer, bilimsel ismiyle monosodyum glutamatın farklı ürünlerde kullanıldığına dikkati çekerek "Pakistan bu ürünü yasaklamış. Hindistan çocukların tükettiği hazır gıdalarda yasaklanmış. Avrupa Birliği hazır gıdada oranı yüzde 1'in altında olmasına ilişkin katı kurallar getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri etikette açıkça yazılma zorunluluğu şart koşmuş. Sinir sistemi üzerinde olumsuz etkisi olan aşırı tüketim halinde baş ağrısı, migren, çarpıntı, yorgunluk yapan bu Çin tuzu ülkemizde ise kullanımı devam ediyor" dedi.

" Türkiye'de Çin tuzu hakkında halk sağlığını etkilerine ilişkin kapsamlı bir yaklaşım eksikliği bulunmaktadır"

Lezzet artırıcı özelliği nedeniyle bağımlılık potansiyeli olduğuna değinen Gürer, şunları kaydetti:

"Çin tuzu ile ilgili Bakan'a soru önergesi verdim. Çocuklar üzerinde etkileri beyin gelişimi ve dikkat eksiklikleri gibi sorunlara yol açabilen bu Çin tuzu için Türkiye olarak 'biz ne yapıyoruz' diye sordum. Çin tuzu hızlı tüketim ürünleri, hazır çorba karışımları, işlenmiş gıdalarla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilimsel araştırmalarda endişe verici bulgular ortaya koyulmaktadır. Türkiye'de obezite oranı yüzde 32 gibi yüksek bir seviyeye ulaşmışken monosodyum glutamatın yaygın kullanımının bu durumda yeterince araştırması yapılmış mıdır? Halk sağlığı için yeterli önlemler alınmakta mıdır? Birçok ülkede potansiyel zararlarına karşı düzenlemeler yapılmış sıkı denetimler uygulanmaktadır. Türkiye'de ise denetimi ve halk sağlığını etkileri hakkında kapsamlı bir yaklaşım eksikliği bulunmaktadır. Bu durumda denetimlerin ve sağlık üzerindeki etkilerin kamuoyuyla paylaşılması ve gerekli düzenlemelerin zorunluluğunda soru önergemde değindim."

"Türkiye'de GDO'lu ürün satışı yasak ama yem satışı serbest"

CHP'li Gürer, Türkiye'nin son aylarda gıdada ithalatının artmasıyla getirilen ürünlerin içeriğinin GDO yönünden incelenmesi gerektiğini de söyleyerek "Türkiye'de GDO'lu ürün satışı yasak ama yem satışı serbest. Bunun gibi ülkeye gelen ürünler konusunda daha ayrıntılı, daha titiz, daha bilimsel, insan sağlığı üzerinde yaratabileceği olumsuzluklar da dikkate alınarak çalışmaların yapılması şart olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.