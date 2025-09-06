CHP Milletvekili Gürer: Çiftçinin Sorunları Giderek Artıyor

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Çiftçinin derdi bir değil, çiftçinin derdi bin. Sattığı üründen para kazanamıyor, girdi maliyetleri yüksek. Bu şartlarda üretim sürdürülemez hale geliyor. Bitki hastalıkları yanında zararlıların artışı ciddi verim kayıplarına da neden oluyor. Bazı zararlılarla mücadele de beklenen fayda da sağlanamıyor. Bu bağlamda bitkisel zararlılar ile farklı türde hayvan zararlılarla daha kapsamlı mücadele sağlanmalıdır. Bu yolla ürün kayıpları önüne geçilebilir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekerek, tarımda yaşanan sorunların katlandığını belirtti. Gürer, sebzelerde fasulye, salatalık ve farklı ürünlerde etkili olan canavar otunun üreticinin belini büktüğünü ifade ederek, "Mücadele edilmesine rağmen ciddi ürün kayıpları yaşanıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalardan da ne yazık ki üreticilerimiz beklediği sonucu alamadı" dedi.

İklim değişikliğinin de üretimi olumsuz etkilediğine işaret eden Gürer, farklı zararlı türlerinin ortaya çıkmasıyla kayıpların daha da arttığını söyledi. "Küresel iklim değişikliğiyle zararlar artıyor. Farklı hayvan türleri oluşuyor, ürünlere zarar veriyor ve bu kayıplar ek sorunlar yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin çok yönlü sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Gürer, "Çiftçinin derdi bir değil, çiftçinin derdi bin. Sattığı üründen para kazanamıyor, girdi maliyetleri yüksek. Bu şartlarda üretim sürdürülemez hale geliyor. Bitki hastalıkları yanında zararlıların artışı ciddi verim kayıplarına da neden oluyor. Bazı zararlılarla mücadele de beklenen fayda da sağlanamıyor. Akdeniz sineği ile nerede ise 15 yıldır bir sonuca erilemedi. Halk dilinde canavar otu ise 50 yıla yakındır yok edilemedi, hala çiftçinin üretici başının belası. Bu bağlamda bitkisel zararlılar ile farklı türde hayvan zararlılarla daha kapsamlı mücadele sağlanmalıdır. Bu yolla ürün kayıpları önüne geçilebilir" diye konuştu.