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CHP Milletvekili Gürer: Asgari Ücrete Temmuz Ayında Artış Yapılmalı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrette artış olmayacağı açıklamasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Gürer, asgari ücretin temmuz ayında mutlaka artırılması gerektiğini ve her üç ayda bir enflasyon karşısında güncellenmesi gerektiğini belirtti.

(ANKARA)- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrette artış olmayacağı açıklamasıyla ilgili "Asgari ücret ortalama ücrete dönüştü. Bu durumda genel olarak asgari ücretle geçinmeye çalışanlar enflasyon karşısında açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya mahkum edildi. Asgari ücrete temmuz ayında mutlak suretle artış yapılması gerekiyor" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Bakan Vedat Işıkhan'ın "Asgari ücrete artış olmayacak" açıklamasını değerlendirdi. Gürer, asgari ücretin mutlak surette artırılması gerektiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Bakan asgari ücrette artış sağlanamayacağını söylüyor. Açlık sınırının altında kalan asgari ücretli mağdur durumda, sorun yaşıyor. Emekli de asgari ücretli de içinde bulunduğu koşullarda yoksullaştılar. Toplu iş sözleşmesiyle iş yerlerinde ücret artışını sağlayacak sistemi AKP ortadan kaldırdı. Çünkü sendikaların örgütlenmelerinin önünü tıkadı. Onların hak alma mücadelesinin oluşumunun yolunu kapattı. Öyle olunca asgari ücret ortalama ücrete dönüştü. Bu durumda genel olarak asgari ücretle geçinmeye çalışanlar enflasyon karşısında açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya mahkum edildi.

Sorun derinleşiyor. Yoksulluk artıyor. Asgari ücrete mutlak suretle temmuz ayında artış yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra her üç ayda bir asgari ücret enflasyon karşısında yeniden değerlendirilmeli ve güncellenmeli. Çünkü asgari ücret genel ücrete dönüşmüş durumda ve binlerce insan bu ücretle yaşamaya mecbur kılınıyor. Yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında gelire sahip olan emeklinin, asgari ücretlinin içinde bulunduğu durumu görmezden gelen bir siyasi iktidar var. Bunun yarattığı yoksullaşmanın artmasıyla ülkenin her kesimi sorun yaşıyor. Çünkü asgari ücretlinin alım gücü daralınca gidip esnaftan alışveriş yapmazsa  esnafta sıkıntıya düşüyor. onun için asgari ücret mutlak surette arttırılmalı. Emeklilerin en düşük maaşı da asgari ücret düzeyinde olmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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