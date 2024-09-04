CHP Milletvekili Gülcan Kış: Türkiye'de Ekonomik Kriz Esnafı Vurdu

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin esnaf ve şirketler üzerindeki olumsuz yönde etkiliğedğini belirterek, bu yılın yedi ayında 51 bin 55 esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığını, yaşanılan bu durumun AK Parti iktidarının yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin esnaf ve şirketler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti. Kış, Temmuz ayında 2 bin 889 şirketin kapanması ve yılın ilk yedi ayında 51 bin 55 esnafın kepenk kapatmak zorunda kalmasının, AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Gülcan Kış, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) verilerine dayanarak, temmuz ayında 2 bin 889 şirketin kapandığını ve bu sayının bir önceki aya göre yüzde 42,9 oranında arttığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2024'ün Ocak-Temmuz döneminde kapanan şirket sayısının yüzde 28,3 artışla 14 bin 828'e ulaştı. Ayrıca, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 51 bin 55 esnafın kepenk kapattı. Mersin özelinde ise 2024'ün ilk 7 ayında bin 348 esnafın kepenk kapattı. Konkordato ilanları büyük bir artış gösterdi. Ocak-Temmuz döneminde 788 firmanın konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Aynı dönemde karşılıksız çek sayısının yüzde 80 artışla 146 bine ulaştı ve bu çeklerin toplam tutarının 90 milyar TL'ye çıktı. Karşılıksız çeklerdeki bu patlama, piyasadaki güvenin ne kadar zayıfladığını ve işletmelerin nasıl bir finansal sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor. Mersin için ise protestolu senet sayısı yüzde 589 artışla 545 milyon TL'ye, karşılıksız çek adedi ise yüzde 86 artarak 2 bin 588'e, tutarı yüzde 224'lük artışla bir milyar 429 milyon TL'ye ulaştı. Mersin üretim, ihracat ve yarattığı katma değerle tüm sorunlara rağmen ekonomik çarkların döndüğü bir merkez. Üreten bir kent olmaya devam edeceğiz. Mersin iş dünyası zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor."