CHP Milletvekili Erol, Elazığ'daki İşçilerin Maaşları İçin Hükümeti Eleştirdi

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren SSS Yıldızlar Holding'e bağlı kurşun-çinko işletmesinde çalışan yaklaşık 150 işçinin maaşlarının aylardır ödenmediğini söyleyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erol, "İşçiler, emeğinin karşılığını alamadığı gibi, işten çıkarılmalar ve ücretsiz izin dayatmaları ile susturulmaya çalışılıyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklama ile SSS Yıldızlar Holding'e bağlı kurşun-çinko işletmesinde çalışan yaklaşık 150 işçinin maaşlarının aylardır ödenmediğini belirtti ve "Buradan açık ve net ifade ediyorum: Bu sadece bir işçi kıyımı değildir! Bu, alın terine, emeğe, hukuka ve insanca yaşama hakkına topyekün bir saldırıdır! Bu yaşananlar, 21. yüzyılda modern bir köleliktir!"değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Erol, işçilerin maaşlarının ödenmemesi ve yaşanan mağduriyetin ardındaki siyasi destek konusunda, "İşçiye maaş vermeyen, alın terini gasp eden bu holding, kimden güç alıyor? Bu rezaleti hangi siyasi iktidar himaye ediyor? Denetlemekle yükümlü olan Çalışma Bakanlığı nerede? bu skandal karşısında AKP Milletvekilleri neden sessiz?" ifadesini kullandı.

Erol, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki: Hiçbir emekçinin maaşı kader değildir. Hiçbir işçinin onuru, bir holdingin kar hırsına kurban edilemez. ve hiçbir iktidar, emeğin bedelini ödemeyeni koruyarak ayakta kalamaz!İktidarı derhal göreve çağırıyorum: Tüm işçilerin ödenmeyen maaşları ivedilikle yatırılmalı,İşten atılan emekçiler işe iade edilmeli,Holding hakkında yasal ve idari tüm işlemler başlatılmalıdır. Burası sahipsiz bir kent değildir! Elazığ'da emeğin hakkını savunacak, işçinin sesi olacak bir milletvekili vardır! Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağım. Elazığ halkı bilsin: Susmayacağız, unutturmayacağız, hakkı yedirmeyeceğiz!"